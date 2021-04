DMX: Muere polémico rapero y actor a los 50 años

DMX, el rapero de voz ronca que produjo canciones como “Ruff Ryders’ Anthem” y “Party Up (Up in Here)” y cuyo estilo solía incluír aullidos y ladridos además de su grito de guerra “What!”, falleció, informó su familia. Tenía 50 años.

El artista nominado al Grammy murió después de sufrir un “paro cardíaco catastrófico”, según un comunicado del hospital de White Plains, Nueva York, donde falleció. Lo llevaron allí de urgencia desde su casa el 2 de abril.

El rapero, cuyo verdadero nombre era Earl Simmons, batallaba una adicción las drogas desde la adolescencia. Su abogado, Murray Richman, había dicho que no podía confirmar reportes de que DMX sufrió una sobredosis.

DMX había sido hospitalizado de emergencia el 2 de abril y se encontraba en cuidados intensivos.

DMX un ícono del rap

Simmons, quien nació en Mount Vernon, Nueva York el 18 de diciembre de 1970, no solo fue conocido como DMX, que significa “Dark Man X“, también tenía el apelativo de “The Divine Master of the Unknown”. Saltó a la fama a finales de la década de los 90.

Se caracterizó por la violencia en sus letras y temas oscuros, convirtiéndolo en uno de los artistas más aclamados por los fans, tanto del rap como del punk y el heavy metal.

En 1997 apareció en el éxito “4, 3, 2, 1” de LL Cool J, en “24 Hours to Live” de Mase y en “Money, Power, & Respect” de The LOX.

A principios de 1998, editó su sencillo debut en Def Jam, “Get At Me Dog”. La canción fue todo un éxito en las listas de rap y dance. Este sencillo allanó el terreno a DMX para lanzar su primer álbum, It’s Dark and Hell Is Hot, que debutó como número 1 en las listas de pop.

Es considerado como el quinto rapero que más discos ha vendido por detrás de Eminem, 2Pac, Jay-Z y 50 Cent.

Protagonizó su propia serie de televisión “La Realidad del alma de un hombre en América” a través de la red de televisión por cable BET.

En 2002, DMX escribió un libro autobiográfico titulado EARL: La Autobiografía de DMX. También tiene un amplio expediente de problemas con la ley y abuso de drogas.

Desarrollada con información de AP