Doctora de Duke lidera estudio sobre vacuna de COVID-19 en mujeres embarazadas

Una doctora de Duke lidera el esfuerzo nacional para incluir a las mujeres embarazadas en los ensayos y estudios clínicos de la vacuna contra el COVID-19.

La Dra. Brenna Hughes, Vicepresidenta de Obstetricia y Calidad y Jefa de la División de Medicina Materno-Fetal de la Universidad de Duke, ha estudiado las enfermedades infecciosas durante el embarazo durante décadas y, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, ha dado forma a las pautas que se envían a los médicos de todo Estados Unidos y en todo el mundo.

Hughes fue elegida para participar en tres paneles separados, incluido el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Durante los últimos diez meses, ha estado brindando recomendaciones basadas en la evidencia para los médicos sobre cómo tratar a las mujeres embarazadas que han contraído el virus.

Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las mujeres embarazadas con COVID-19 tienen un mayor riesgo de enfermedad grave y podrían tener un mayor riesgo de resultados adversos del embarazo, como el parto prematuro.

“Ciertamente estamos viendo muchas, muy, muy enfermas pacientes embarazadas en todo el país”, dijo Hughes en una entrevista con ABC11.

Sin embargo, las mujeres embarazadas no se incluyeron en los ensayos clínicos de Pfizer y Moderna y los datos son limitados cuando se trata de las vacunas del embarazo.

Hughes solicitará que los NIH financien otro estudio de vacunas, lo que permitirá a los investigadores seguir tanto a las pacientes embarazadas que reciben una vacuna COVID-19 como a las que eligen no hacerlo, comparando cómo les va durante el transcurso de su embarazo.

Hughes dijo que garantizar que las mujeres embarazadas estén incluidas en los estudios de vacunas en el futuro es vital no solo para protegerlas, sino también para empoderarlas.

“El embarazo no es una razón para que los pacientes no puedan tomar sus propias decisiones sobre si quieren o no recibir una terapia que pueda serles útil”, dijo Hughes.

Hughes dijo que fueron los investigadores de Duke quienes dirigieron los estudios sobre los efectos de las vacunas contra la influenza en las mujeres embarazadas y sus bebés.

“Pudieron demostrar que esos anticuerpos protectores que protegen a las personas de la influenza cuando reciben la vacuna se transfieren al bebé y también sirven para proteger al bebé, pero se necesitaron años de estudio para poder mostrarlos”. ella dijo.

Las vacunas de ARNm desarrolladas para proteger contra COVID-19 son diferentes de las vacunas contra la influenza, pero Hughes dijo que cree que funcionarían de manera similar, creando anticuerpos que protegen no solo a la mamá, sino también al bebé.

Hughes dijo que espera que los anticuerpos que desarrolla una madre después de vacunarse también se transmitan a su hijo a través de la leche materna.

En este momento, Hughes dijo que está preocupada, al escuchar informes de mujeres embarazadas que califican para una vacuna COVID-19 pero son negadas; advierte que podría considerarse discriminación.

“Retener una vacuna a las personas que están embarazadas las lleva a no poder acceder al mismo nivel de seguridad que otras personas pueden lograr”, dijo Hughes.

Aconsejó que las mujeres embarazadas deben tener en cuenta su historial médico personal y hablar con su obstetra-ginecólogo si tienen inquietudes sobre la vacunación.