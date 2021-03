Doctora regresa a casa tras un año de vivir en casa rodante para cuidar a su familia del COVID-19

Tiffany Osborn, una doctora que vivió un año en una casa rodante debido a que cuida a pacientes con COVID-19, pudo regresar a su casa gracias a que recibió la vacuna contra el coronavirus.

La profesora de cirugía y medicina de emergencia en la Universidad de Washington y doctora en la UCI del Barnes-Jewish Hospital Osborn por fin pudo regresar a vivir con su esposo y sus dos hijos en St. Louis, Missouri

Osborn se fue a vivir a una casa rodante afuera de su domicilio en marzo de 2020 para no arriesgar a su familia a contraer el virus.

“Solo queremos decir que estamos muy agradecidos y nos sentimos muy bendecidos de haber vuelto a casa con mi familia. También nos sentiríamos negligentes si no reconociéramos el hecho de que muchas personas no lograron llegar a casa con los suyos . Solo queremos que sepan que estamos pensando en ellos”, dijo la doctora a CNN el domingo.

La responsable madre de familia jamás imaginó que pasaría un año en la caravana.

“No pensaba que iba a estar en (la caravana) durante un año, eso es seguro”, dijo Osborn.

Pese a que ya fue vacunada, Tiffany y su familia siguen tomando precauciones para que la convivencia sea menos riesgosa.

“Cuando llego a casa, todavía dejo mis zapatos en el garaje. Tengo un área donde me desnudo, me pongo una bata y me ducho. Sentimos que la combinación de la vacuna, además de seguir tomando precauciones, este riesgo para mi familia sería bajo”.

Tiffany tuvo que organizarse para dar clases, trabajar en el hospital y pasar tiempo con su familia. Cada mes se realizaba una prueba de coronavirus para poder continuar con sus múltiples actividades.

“Trabajaba directamente, me tomaba unos días, tomaba una prueba y luego, lo que quedaba del resto del mes, regresaba”.

Los hijos de Osborn, Ashley, de 19 años, y David, de 15, contaron lo difícil que fue no tener a su madre en la casa y valoraron su presencia.

“Fue muy difícil porque mi madre se había ido, y tuve que dar un paso al frente, y asumí sus roles en la casa. Tengo que ser honesta; no me di cuenta de lo mucho que hizo hasta que se fue”, confesó Ashley.

Además de trabajar como maestra, doctora y ama de casa, Tiffany cumplía el rol de madre. Ella era la encargada de abrir el diálogo en la familia y escuchar a los demás.

“En cierto modo asumí el papel de todo, como si todo el mundo quisiera tener alguien con quien hablar. Y mamá es normalmente esa persona que te sienta y te habla”, aseveró la joven.

Pero Osborn reconoció que su esposo Jeff, fue quien la impulsó cuando quería tirar la toalla.

“Definitivamente fue un desafío. Afortunadamente tuve a mi esposo que también me mantuvo en el camino correcto”.

Por su parte, Jeff aseguró que él solo quería darle apoyo a su esposo para que ella pudiera ayudar a la mayor gente posible en medio de la pandemia.

“Habiendo desplegado con el ejército, vi esto como su despliegue para estar en la línea del frente para luchar contra Covid. Estoy muy orgulloso de lo que ha podido hacer. Y sentí que mi trabajo era asegurarse de que tuviera un éxito total para ayudar a tantas personas como pudiera”.