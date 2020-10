La cantante estadounidense Dolly Parton hizo llorar a Stephen Colbert dejando en claro que es una verdadera contadora de historias.

En una entrevista para el programa The Late Show, el conductor le preguntó si había alguna de sus canciones que al ser interpretada por otra artista la haya dejado sorprendida.

Dolly Parton puso como ejemplo “I Will Always Love You”, escrita por ella y popularizada por Whitney Houston. Luego de esto, Colbert le hizo la siguiente pregunta:

La estrella originaria de Tennessee y ganadora de más de más de 10 Grammy dijo que sí y cantó una de ellas, que hizo llorar al conductor y comediante.

¡Me acuerdo de todas! Ella siempre fue una buena cantante, me cantaba acapella y muchas de sus canciones eran tristes. Recuerdo una que se llama Bury Me Beneth the Willow.