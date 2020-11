Pero Regina no se deja intimidar y ni su mejor amiga y peluquera Margeline (Jenifer Lewis, que tiene una canción espectacular) ni el dueño de la tienda de antigüedades Carl (Treat Williams) pueden convencerla de lo contrario. Hubo un incidente que sucedió hace años que hizo que Regina odiara y abandonara la ciudad que se revelará a su debido tiempo. Dolly está ahí, sin embargo, para ayudar a que Regina tenga piedad con algunas canciones.

Es la historia Regina Fuller, quien heredó la pequeña ciudad del medio oeste. El problema es que no quiere mantenerla y la elección que tiene es venderla a un desarrollador de centros comerciales. Ella camina por la plaza con tacones de aguja repartiendo alegremente avisos en papel a la gente del pueblo mientras cantan y bailan. Tienen que salir antes de Nochebuena, lo que supone un gran golpe para el espíritu navideño. Tan pronto como ella se marcha, el pastor Christian (Josh Segarra) reúne a su congregación para protestar.

“Christmas on the Square” es pura fantasía de estudio, posee coreografías divertidas y melodías emocionantes, pero tiene algunos descuidos que obligará a que sea criticada.

Dirigida por Debbie Allen, “Christmas on the Square” es un esfuerzo con mensajes navideños envueltos con la banda sonora de las 14 canciones originales de Parton. Habrá personas que se estremecerán ante su sinceridad y les encantará, pero algunas otras no le darían mayor puntuación mayor a 1 de 5.

Desarrollado por La Noticia con información de AP.