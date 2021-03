Dolly Parton recibe primer dosis de vacuna que ella financió

La estrella de la música country, Dolly Parton recibió la primera dosis de la vacuna que ella financió. Parton, de 75 años, recibió una vacuna Moderna en Vanderbilt Health en Tennessee. “Dolly recibe una dosis de su propia medicina“, escribió en Twitter.

Antes del procedimiento invitó a todos a vacunarse cantando una canción, muy a su estilo. Además compartió un video en donde un médico de Vanderbilt Health le aplicó su vacuna. Al final dijo que no le había dolido la inoculación.

El año pasado, Parton donó $1 millón de dólares al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Este Centro trabajó junto con el fabricante Moderna para desarrollar una de las primeras vacunas contra COVID-19, que fue autorizada en Estados Unidos.

Aunque el gobierno federal invirtió mil millones de dólares en la creación de la vacuna Moderna, el Dr. Mark Denison, líder del esfuerzo de investigación dijo que la donación del cantante había financiado sus primeras etapas críticas.

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC

— Dolly Parton (@DollyParton) March 2, 2021