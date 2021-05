Dolor de una madre al ver los adornos de la tumba de su hijo en la basura

Una madre se llevó una desagradable sorpresa que desató su furia al llegar a la tumba de su hijo y ver la decoración completamente destruida.

La madre originaria de Greensboro, Carolina del Norte denunció los destrozos en el cementerio del Piedmont Memorial Park antes del fin de semana del Día de la Madre.

Liz Collins dijo que visitó la parcela de la tumba de su hijo Stephon el viernes 7 de mayo para agregar más decoraciones.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Así lo había hecho cada dos semanas desde su muerte por insuficiencia cardíaca hace 10 meses.

“Me estaba convirtiendo en un jardín de ángeles“, dijo Collins a WFMY.

“Era mi hijo. Estaba poniendo todo tipo de flores y coleccionando todo tipo de ángeles“.

Pero cuando llegó al lugar donde yace su hijo en el cementerio de McConnell Road, descubrió que el monumento conmemorativo de su familia había desaparecido sin previo aviso.

La madre pronto encontró las decoraciones dentro de un bote de basura cercano, lleno de adornos de otras tumbas cercanas.

“Tuve que sacarlo de la basura“, dijo Collins.

“Lo que me lastimó tanto no fueron las flores, sino las cosas personales, la colonia, su sombrero, eso es lo que me lastimó”.

“Lo tiraron a la basura como si fuera un perro”.

“No solo él, ellos hicieron las tumbas de muchas personas aquí abajo así”.

Al mirar a su alrededor, también descubrió nuevos letreros alrededor de las reglas y regulaciones que enumeraban el cementerio, que anteriormente no estaban allí o no se aplicaban.

Una regla sobre los nuevos letreros dice: “Las decoraciones o flores que se vuelven antiestéticas se eliminan semanalmente”.

“Así como cualquier decoración o flor que obstaculice el mantenimiento del suelo“.

Pero Collins dijo que nunca se le informó sobre ninguna de estas reglas, ni se le advirtió que se produciría una limpieza.

Ella intentó comunicarse con el cementerio para obtener respuestas, pero no pudo encontrar ninguna información de contacto en línea.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

Familia pide exhumación de un hombre y encuentran cuatro cuerpos

Huesos de un bebé encontrados en la pared de una casa