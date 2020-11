Donald Trump afirma que adversarios intentan ‘robar las elecciones’

El Presidente de Estados unidos, Donald Trump, salió a dar sus primeras declaraciones tras las palabras de Joe Biden con sus simpatizantes, donde declaró que la contienda todavía está en el aire por la silla presidencial.

Biden declaró a sus simpatizantes que mantengan la fe y que los resultados los favorecerán tras las elecciones de este 3 de noviembre, a lo que Donald Trump expuso a través de Twitter que sus adversarios están utilizando métodos para “robarse la elección”.

El Tweet tiene una advertencia, debido a que Twitter está exponiendo información engañosa a la gente, por lo que la contienda comenzó a calentarse sin haber un ganador tras terminar este Día de Elecciones.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020