Hoy por la mañana, Donald Trump salía como no favorito en las casas de apuesta en Las Vegas, aunque estaban cerrados los momios, los apostadores y especialistas apostaban por Joe Biden para llevarse las elecciones este 3 de noviembre.

Sin embargo, las casillas comenzaron a cerrarse y algunos resultados preliminares salieron a la luz, los cuales arrojaron una ligera ventaja de Joe Biden entre las preferencias electorales, pero Donald Trump comenzó a escalar en estados clave.

BREAKING: For he first time in more than five months, Donald Trump is now favored in the odds to be re-elected as President of the United States https://t.co/dRG7iZIh7G

Esto provocó que los momios dieran la vuelta en cuestión de horas, Joe Biden empezó en la hora cúspide con un -210 en las casas de apuesta, es decir, pagaba sólo .45 centavos de dólares por cada 1 apostado a su favor y ahora paga +200, es decir, 2 a 1 si gana la elección.

Donald Trump entró como la “chica” por la tarde, llegó a pagar hasta +135, es decir, 1.35 dólares por cada uno apostados a su favor antes del cierre de casillas.

En este momento, Donald Trump paga -275, un momio súper favorito que daría sólo 36 centavos por cada dólar apostado a favor del Republicano. En otras casas de apuesta como OddsShark, Trump se movió hasta -600 en los resultados. ¡Increíble!

Donald Trump has moved all the way up to being the -600 favorite (85.71% implied odds) at Bovada to win the 2020 US Presidential Election. #ElectionNight #Elections2020

Este cambio repentino se debió a que Donald Trump tiene un resultado preliminar favorable en el estado de Florida, aunque con un poco margen, la historia dicta que quien gana Florida se queda con la Presidencia de los Estados Unidos.

Además, Carolina del Norte y Pensilvania también se decantarían a favor de Trump, estados clave que podrían darle un triunfo al Republicano.

Did you just hear @brithume?@FoxNews is reporting very erratically.

But Brit just said the betting odds just totally flipped in @realDonaldTrump’s favor, with over 60% to @JoeBiden’s 30%.

I trust Brit more than FOX Corporate.

How about you? pic.twitter.com/8DYoY88z0i

— Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) November 4, 2020