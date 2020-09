El actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este miércoles que los ciudadanos de Carolina del Norte deberían votar dos veces en las próximas elecciones presidenciales, una por correo y otra en persona.

“Entonces déjenlos que lo manden y que vayan a votar y, si su sistema es tan bueno como ellos dicen, entonces obviamente no van a poder votar. Si no está tabulado, sí van a poder votar. Así es como funciona y eso es lo que deberían hacer”, contestó Trump cuando le preguntaron si confiaba en el sistema de votación por correo en Carolina del Norte.

President Trump suggested during a Wednesday stop in North Carolina that voters should vote first by mail in 2020 – and then show up and vote again in November, to make sure their vote counts.

But experts warned voters who do that could be prosecuted.https://t.co/nLNBMuuPAY

— Jamie Dupree (@jamiedupree) September 3, 2020