Donald Trump indulta a su último pavo de Acción de Gracias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó la ceremonia de indulto del pavo del Día de Acción de Gracias. La última que hará durante su mandato.

La tradicional ceremonia se realizó en la Casa Blanca se hace en medio de un ambiente tenso, pues aunque Trump ordenó que se comience con la transición con el equipo de Joe Biden, aún no hace público su reconocimiento de la victoria del candidato demócrata.

El presidente se mostró relajado y contento durante la ceremonia, donde le perdonó la vida al pavo, ya que en esta fecha suele ser el alimento favorito de millones de estadounidenses.

“En nombre de toda la familia Trump, quiero desear a todos los estadounidenses un Día de Acción de Gracias feliz y saludable. Hoy nos reunimos en el Rose Garden para continuar una querida tradición anual: el Perdón Presidencial Oficial de un muy afortunado pavo de Acción de Gracias”.

On behalf of the entire Trump Family, I want to wish every American a Healthy and Happy Thanksgiving! Today we gathered in the Rose Garden to continue a beloved annual tradition: the Official Presidential Pardon of a very fortunate Thanksgiving Turkey…. pic.twitter.com/O92pWUKrBv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020