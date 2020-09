Donald Trump llega a Ohio para debate con Joe Biden

El presidente Donald Trump llegó este 29 de septiembre a Cleveland, Ohio, lugar donde entablará el primer debate preelectoral con Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia.

En una transmisión en vivo realizada por US Hub , se vio llegar al presidente y candidato republicano acompañado de su esposa Melania Trump.

Igualmente, antes de su descenso del avión presidencial, se vio en la pista de aterrizaje a la hija del presidente, Ivanka Trump, quien lo acompañará en el esperado debate en el que ambos candidatos intercambiarán ideas sobre temas clave para la nación.

Por su parte, el candidato demócrata, Joe Biden, fue filmado abordando un avión en Delaware, estado donde reside, para volar hasta Ohio donde se desarrollará el debate.

El debate entre Trump y Biden será el primero de tres intercambios de ideas que se realizarán antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Este primer debate se transmitirá a las 09:00 p.m., hora del Este de Estados Unidos, y puede verse en vivo a través de internet.

Se espera que los temas álgidos del debate sean la pandemia de COVID-19 , la situación económica nacional, la información fiscal de los candidatos y las protestas antirraciales desarrolladas en el país desde mayo de 2020.

Campaña durante la pandemia

Una inédita campaña electoral en medio de la pandemia de coronavirus tuvo que hacer a un lado los tradicionales eventos masivos, trasladando la atención de los electores a las plataformas digitales.

Las convenciones nacionales de los partidos demócrata y republicano se transmitieron de forma digital para evitar las reuniones masivas que desde el inicio de la pandemia se encuentran prohibidas.

De acuerdo con The Associated Press ( AP ), Biden participará en el debate con ventaja en las encuestas, aunque en los estados no definidos la decisión de voto se encuentra más pareja entre ambos candidatos.