Tal parece que Donald Trump no puede dejar de actuar polémicamente. Después de tres noches internado en el Centro Médico Militar Nacional, Walter Reed, el mandatario llegó a la Casa Blanca y aún infectado de coronavirus, se quitó la mascarilla protectora frente a los medios.

Tras aterrizar en las Casa Blanca, Trump subió las escaleras del pórtico sur y se asomó por el balcón del Salón Azul, donde se quitó el cubrebocas de una forma que parecía que le molestaba y lo guardó en su saco mientras levantaba los pulgares en señal de que todo estaba bien.

El rebelde acto de Trump se interpretó como un mensaje de que está de vuelta, fuerte y que el coronavirus no logró hacerle daño, señalaron expertos políticos de CNN.

Después de que los reporteros dejaron el jardín sur de la Casa Blanca, Donald Trump subió un video a su cuenta oficial de Twitter, donde dijo que a pesar de que es riesgoso, volverá al trabajo como el líder que es.

“Vamos a volver. Volvemos al trabajo. Estaremos al frente. Como su líder, tenía que hacer eso. Sabía que había peligro, pero tenía que hacerlo”, aseveró.

Inspirado y tratando de contagiar valentía, Trump mandó el mensaje de que no hay que dejar que el coronavirus controle la vida de nadie y continuar viviendo sin miedo.

“Me paré al frente. Yo dirigí. Nadie que sea un líder no haría lo que hice. Sé que hay un riesgo, hay un peligro. Esta bien. ¿Y ahora estoy mejor y tal vez soy inmune? No lo sé. Pero no dejes que domine tus vidas. Sal ahí fuera, ten cuidado”.

Después de su recuperación, Trump reafirmó el mensaje de que Estados Unidos vencería el COVID-19 gracias a que contaban con el mejor equipo médico y medicinas.

“Aprendí mucho sobre el coronavirus. Y una cosa es segura. No dejes que te domine. No le tengas miedo. Vamos a vencerlo. Tenemos el mejor equipo médico, las mejores medicinas”.

Tanto fue el ánimo del mandatario en su mensaje, que aseguró que se sentía mejor que hace 20 años.

“No me sentía tan bien. Hace dos días, podría haberme ido hace dos días. Hace dos días, me sentí genial. Como mejor de lo que lo he hecho en mucho tiempo… dije mejor que hace 20 años. No dejes que domine. No dejes que se apodere de tus vidas”.