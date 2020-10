El último y tercer debate presidencial no fue un “show” con interrupciones como el primero, pero también dejó declaraciones contundentes como la del presidente Donald Trump, quien le confesó a su rival, Joe Biden, que se postuló a la presidencia de Estados Unidos debido al mal trabajo que hizo junto con Barack Obama durante sus dos periodos en la Casa Blanca.

“Joe, me postulé debido a ti. Me postulé debido a Barack Obama. Porque hicieron un trabajo malo. Si pensara que hicieron un trabajo bueno, nunca me hubiera postulado”, dijo Trump.

Mientras el candidato demócrata a la presidencia hablaba sobre su plan de políticas sobre la raza y la reforma de justicia penal, Donald Trump dijo que Joe Biden no hizo “nada” durante su estancia como vicepresidente de Barack Obama.

“¿Por qué no hiciste eso hace cuatro años, incluso menos que eso? Eras el vicepresidente. Sigues hablando de todas estas cosas que vas a hacer. Pero estuviste allí hace poco tiempo y no hiciste nada”, sentenció el mandatario.

Trump acusó a Obama de construir jaulas para migrantes

La moderadora del debate, Kristen Welker, cuestionó al presidente sobre las críticas que ha recibido por separar a los niños migrantes de sus padres.

Donald Trump aclaró que los niños migrantes entran a Estados Unidos “por coyotes y muchas malas personas”. Además, agregó que el gobierno de Barack Obama construyó los espacios donde recluían a los migrantes. “Ellos construyeron jaulas”, aseguró.