Luego de que el viernes 8 de enero, la red social, Twitter, decidió bloquear permanentemente la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el republicano decidió utilizar el perfil oficial de la presidencia para expresar su inconformidad.

Donald Trump acusó a Twitter de conspirar con sus rivales políticos para silenciarlo y suspender su cuenta.

“Twitter ha ido cada vez más lejos en restringir la libertad de expresión, y esta noche los empleados de Twitter se han coordinado como los Demócratas y la Izquierda Radical para suspender mi cuenta de su plataforma, para silenciarme a mí, y a USTEDES, los 75.000.000 grandes patriotas que votaron por mí”, escribió una serie de tuits desde la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos @POTUS.

Las publicaciones fueron borradas de inmediato por Twitter, pero la cuenta de @POTUS no fue suspendida.

Los problemas entre Donald Trump y Twitter comenzaron el pasado 6 de enero, cuando el presidente escribió polémicos mensajes en la red social respecto a la irrupción en el Congreso de Estados Unidos por parte de sus simpatizantes. Después de analizar el contenido publicado por el republicano, Twitter decidió suspender su cuenta debido a que incitaba a la violencia.

“Después de una cuidadosa consideración de los tuits recientes de @realDonaldTrump y el contexto actual, incluida la forma en que se interpretan (…), hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”, aseguró la compañía.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021