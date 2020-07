¿Dónde buscar mascarillas gratis en el condado de Mecklenburg?

Mecklenburg anunció a principios de julio que entregarán más de dos millones de mascarillas para los habitantes del condado.

El condado de Mecklenburg quiere asegurarse de que la comunidad tenga acceso a mascarillas gratis. Esta asociación entre entidades públicas y privadas sigue la Orden Ejecutiva del Gobernador Roy Cooper, que requiere que las personas usen mascarillas en lugares públicos.

¿Dónde encontrar una mascarilla?

Lugares de Atrium Health

Miércoles 8 de julio, de 9 a.m. a 12 p.m.

Clínica NorthPark de Atrium Health

251 Eastway Drive

Charlotte, NC 28213

Jueves 9 de julio, de 9 a.m. a 3 p.m.

Atrium Health

801 East Blvd.

Charlotte, NC 28203

Ubicaciones de YMCA

Brace Family YMCA

3127 Weddington Road, Matthews, NC 28105

De lunes a viernes: de 6 a.m. a 1 p.m., de 4 a 8 p.m.

Sábado: 7 a.m. a 12 p.m.

Domingo: 12 p.m. a 4 p.m.

Dowd YMCA

400 E. Morehead St., Charlotte, NC 28202

De lunes a viernes: de 6 a.m. a 1 p.m., de 4 a 8 p.m.

Sábado: 7:30 a.m. a 6 p.m.

Domingo: 12 p.m. a 4 p.m.

Harris YMCA

5900 Quail Hollow Road, Charlotte, NC 28210

De lunes a viernes: de 6 a.m. a 1 p.m., de 4 a 8 p.m.

Sábado: 7 a.m. a 12 p.m.

Domingo: 12 p.m. a 4 p.m.

Johnston YMCA

3025 N.Davidson St., Charlotte, NC 28205

Lunes: 6 p.m. a 7 p.m.

Martes a jueves: 6 p.m. a 9 p.m.

Viernes: cerrado

Sábado: cerrado

Domingo: cerrado

Keith Family YMCA

8100 Old Mallard Creek Road, Charlotte, NC 28262

Lunes a viernes: 6 a.m. a 1 p.m., 4 a 11:30 p.m.

Sábado: 7 a.m. a mediodía, 6 a 11:30 p.m.

Domingo: 12 p.m. a 4 p.m.

Lake Norman YMCA

21300 Davidson St., Cornelius, NC 28031

De lunes a viernes: de 6 a.m. a 1 p.m., de 4 a 8 p.m.

Sábado: 7 a.m. a 12 p.m.

Domingo: cerrado

McCrorey YMCA

3801 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216

De lunes a viernes: de 7 a.m. a 12 p.m., de 5 a 11:30 p.m.

Sábado: 6 a.m. a 11:30 p.m.

Domingo: cerrado

Morrison Family YMCA

9405 Bryant Farms Road, Charlotte, NC 28277

De lunes a viernes: de 6 a.m. a 1 p.m., de 4 a 8 p.m.

Sábado: 7 a.m. a 12 p.m.

Domingo: 12 p.m. a 4 p.m.

Simmons YMCA

6824 Democracy Drive, Charlotte, NC 28212

Lunes a viernes: 11 a.m. a 1 p.m., 3 a 5 p.m., 6 a 11:30 p.m.

Sábado: 12 p.m. a 4 p.m., 6 a 11:30 p.m.

Domingo: cerrado

Stratford Richardson YMCA

1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208

De lunes a sábado de 6 a.m. a 11:30 p.m.