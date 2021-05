¿Dónde celebrar el Cinco de Mayo en el Triángulo?

El Cinco de Mayo se acerca y aquí te dejamos una lista de ofertas y dónde celebrar esta fecha especial en el Triángulo.

Raleigh Beer Garden

Raleigh Beer Garden está celebrando el Cinco de Mayo el miércoles 5 de mayo de 2021, de 11:00 am a 2:00 am.

Habrá margaritas, tacos y especiales de tequila, así como curiosidades del Cinco de Mayo a las 7:00 pm en Airstream.

La admisión es gratis.

Raleigh Beer Garden está en 614 Glenwood Avenue, Raleigh.

PourWorks

PourWorks, en 900 E Six Forks Road, Raleigh, está celebrando el Cinco de Mayo con una fiesta el miércoles 5 de mayo de 2021, de 4:00 pm a 10:00 pm.

Habrá bebidas especiales durante todo el día, más $1 de descuento en borradores locales.

La admisión es gratis.

On the Border

On The Border ofrece varios especiales el miércoles 5 de mayo de 2021, que incluyen:

$5 Casa ‘Ritas

Derretimientos de Gold Tequila a $1

Agregue un sabor afrutado extra a su margarita por $1.50

Sidecars de recuerdo de Grand Marnier (cantidades limitadas, por orden de llegada)

Más información en el evento de Facebook.

Además, On the Border ofrece un kit Build Your Own Taco por $24.99.

Sirve de 3 a 5 e incluye carne molida sazonada o tinga de pollo, 10 tortillas de harina o tacos crujientes, lechuga, tomate y queso mixto.

Servido con arroz mexicano, frijoles a elegir, un tazón de queso y papas fritas y salsa.

Puede ordenar en línea.

Chuy’s

Chuy’s está celebrando con bebidas especiales durante todo el día en House Texas Martinis y Margaritas, tanto rocas como congeladas, hechas con jugo de limón recién exprimido.

Pida una Grande ‘Rita y quédese con la copa conmemorativa.

También ofrecen flotadores de $1 para completar su margarita con un chorrito adicional de tequila.

Por tiempo limitado, obtenga su Frozen Blackberry ‘Rita hecha con puré de mora real y tequila Camarena Silver.

Para darle un toque diferente, agrégalo con lima o fresa.

Más información en el evento de Facebook.

