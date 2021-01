¿Dónde comer los mejores pays en Carolina del Norte?

Los amantes de los pays no pueden perderse las delicias que se pueden conseguir en Carolina del Norte. En estos sitios podrás satisfacer tu antojo de algo dulce y quedarte con ganas de regresar. Prueba una deliciosa tarta de queso, de limón, de manzana o las tradicionales de manzana y calabaza. Esta es una lista de las mejores proporcionados por Only in your State de Carolina del Norte.

Visita estos sitios si deseas probar deliciosos pays

Angus Barn

¿En dónde? Raleigh

Ken Haedrich, autor de libros de cocina, nombró a Angus Barn como uno de los diez lugares favoritos para comer un trozo de tarta. ¿Y cuál es su favorita aquí? El chocolate chess pie.

Crook’s Corner

¿En dónde? Chapel Hill

Este rústico restaurant llamado Crook´s Corner sirve uno de los mejores pays en el Estado. El Atlantic Beach Pie “es asombroso”, dicen todos los que lo prueban. Esta delicia tiene un relleno similar a los de los pasteles de lima y merengue de limón, pero su corteza es lo que lo hace especial. Es una corteza densa, crujiente, espesa y salada, que hace es un equilibrio asombroso con la acidez y dulzura del interior.

Carolina Pie Company

¿En dónde? Mooresville

Limón, manzana, chocolate … no importa el sabor que más te guste, aquí podrás encontrarlos todos. Sus sabores son deliciosos. Además podrás satisfacer tu gusto por algo dulce todos los días porque los pays se preparan frescos diariamente.

Miss Angels Heavenly Pies

¿En dónde? Mount Airy

El nombre de esta pastelería lo dice todo: son angelicales y celestiales. El sitio es encantador, al igual que la ciudad en donde está ubicado, la pequeña ciudad de Mount Airy. Las tartas están preparadas con ingredientes frescos y recetas tradicionales.

Hayes Barton Cafe & Dessertery

¿En dónde? Raleigh

Este restaurant es famoso por sus postres de gran tamaño por lo que siempre se recomienda dejar espacio para el postre. Son famosos sus pays de queso hechos con ingredientes como: galletas oreo, calabaza o chocolate y frambuesa.

Old Europe

¿En dónde? Asheville

Old Europe es una pequeña panadería rústica y pintoresca y rústica que te transporta a los cafés europeos. Aquí puedes encontrar una gran variedad de pasteles y panecillos. Para aquellos que gustan del pay de limón, en Old Europe puedes encontrar uno de los mejores.

Scratch

¿En dónde? Durham

Esta cafetería y panadería pintoresca está ubicada en Durham. Y si bien todos sus panecillos y pasteles son deliciosos, no te pierdas sus tartas, sobre todo la de crema de plátano. Sus pays son tan famosos que el sitio fue mencionado en la lista de los 10 mejores sitios para comer pay en Estados Unidos.