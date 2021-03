¿Dónde conseguir comida gratis en Greenville, Carolina del Sur?

Varias organizaciones en Greenville, Carolina del Sur están ofreciendo ayuda a las familias que luchan debido a la pandemia en curso.

A continuación, La Noticia presenta una lista de bancos de alimentos que están abiertos en el área de Greenville de Carolina del Sur. Se recomienda llamar a las instituciones de antemano para saber si hay algún requisito:

Berea First Baptist Church – Reaching Center

Dirección: 529 Farrs Bridge RD Greenville, SC 29611

Teléfono: 864-246-1921

Martes de 9:30 a.m. – 11:30 a.m.

Pueden recibir comida una vez al mes, y deben traer una factura que prueba que viven el los códigos postales: 29609, 29690, 29611, 29617, 29640, 29642

Sitio web: www.bereafbc.org

Bethlehem Baptist Church

Dirección: 4 Harrison Bridge Road Simpsonville, SC 29681

Teléfono: 864-963-3527

Viernes de 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Sitio web: https://www.bbc1867.org/food-pantry.php

Bethlehem Center

Dirección: 397 Highland Avenue Spartanburg, SC 29306

Teléfono: 864-582-7158

Ofrecen ayuda con facturas de la luz.

Sitio web: https://www.thebethlehemcenter.org/

Downtown Outreach Ministry

Dirección: 40 John McCarroll Way Greenville, SC 29607

Teléfono: 864-313-7151

Faith Bible Fellowship Chesnee

Dirección: 625 Cooley Springs Road Chesnee, SC 29323

Teléfono: 864-398-7652

First Presbyterian Church of Simpsonville

Dirección: 510 E Curtis Street Simpsonville, SC 29681

Teléfono: 864-963-8854

Martes de 9:30 a.m. – 11:30 a.m.

Jueves de 5:30 p.m. – 6:30 p.m.

Sitio web: www.firstpressimpsonville.com/gods-pantry/

From God To You

Dirección: 725 Keith Drive Greenville, SC 29607

Teléfono: 864-552-1430

De lunes a viernes de 8:00 a.m. – 11:30 a.m.

Sitio web: www.fromgodtoyou.org

Greater New Hope Baptist Church

Dirección: 403 Pollard Road Simpsonville, SC 29681

Teléfono: 864-631-3230

Segundo y cuarto miércoles de cada mes de 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Sitio web: greaternewhopesc.com/index.php/our-ministries/outreach-ministry

Holy Ground Church of Deliverance

Dirección: 76 Allen Street Greenville, SC 29605

Teléfono: 864-631-1304

Miércoles de 5:00 p.m. – 7:00 p.m.

Sábados de 12:00 p.m. – 2:00 p.m.

Sitio web: www.hgcdgreenville.org/our-works/helps/

Iglesia Jesus El Rey

Dirección: 2499 E North Street Greenville, SC 29615

Teléfono: 864-451-7744

Jueves y viernes de 1:30 p.m. – 2:30 p.m.

Recomiendan llegar temprano.

Jesus Our Risen Savior

Dirección: 2575 Reidville Road Spartanburg, SC 29301

Teléfono: 864-606-1357

Jueves de 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Abierto para los residentes de los districto escolares de Spartanburg 5 y 6

Sitio web: www.jorscc.org/ministries/charities-2/parish-food-pantry/

Kingdom Life Church

Dirección: 416 Holland Road Simpsonville, SC 29681

Teléfono: 864-757-8172

Primer y tercer sábado de cada mes de 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Sitio web: https://www.kingdomlifecc.com/content.cfm?id=148&ministry_id=5

Laurel Creek UMC

Dirección: 3598 Laurens Road Greenville, SC 29607

Teléfono: 864-297-8463

Segundo y cuarto miércoles de cada mes de 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Sitio web: laurelcreekchurch.org/food-pantry/

Long Branch Baptist Church

Dirección: 28 Bolt Street Greenville, SC 29605

Teléfono: 864-235-6205

Miércoles de 10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Sitio web: www.longbranchbaptistchurch.com/ministries

Messiah Lutheran Church

Dirección: 1100 Log Shoals Road Mauldin, SC 29662

Teléfono: 864-963-4549

Abierto los lunes, martes, y jueves de 8:45 a.m. – 11:45 a.m.

Se necesita presentar identificación.

Sitio web: www.messiahmauldin.org/food-pantry.html

Mt. Moriah Baptist Church

Dirección: 445 South Church Street Spartanburg, SC 29304

Teléfono: 864-582-1478

Miércoles de 10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Sitio web: http://www.mtmoriahbaptist.net/

Our Lady of the Rosary Catholic Church – Society of St. Vincent de Paul

Dirección: 2 James Drive Greenville, SC 29605

Teléfono: 864-412-7101

Los sábados de 9:00 a.m. – 10:00 a.m.

Salem United Methodist Church

Dirección: 2700 White Horse Rd Greenville, SC 29611

Teléfono: 864-269-1191

Samaritan House of Greenville

Dirección: 3018 Augusta Street Greenville, SC 29605

Teléfono: 864-299-5898

Los jueves de 8:00 a.m. – 12:00 p.m.

Sitio web: www.thesamaritanhous.org/

Star Faith Tabernacle

Dirección: 115 Kondros Circle Greenville, SC 29611

Teléfono: 864-605-1222

Miércoles de 6:00 p.m. – 8:00 p.m.

Sterling Hope Center

Dirección: 709 Dunbar St Greenville, SC 29601

Teléfono: 864-349-0127

Trinity Way Baptist Church

Dirección: 4113 Old Buncombe Road Greenville, SC 29617

Teléfono: 864-270-1113

Miércoles (quincenalmente) de 5:30 p.m. – 6:30 p.m.

Triune Mercy Center

Dirección: 222 Rutherford Street Greenville, SC 29609-5308

Teléfono: 864-233-8020

Comedor comunitario:

Sábados de 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Domingos 10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Banco de comida:

Miércoles de 8:30 a.m. – 11:00 a.m.

Sitio web: http://triunemercy.org/

Salvation Army de Condado de Greenville

Dirección: 417 Rutherford Street Greenville, SC 29609

Teléfono: 864-235-4803

Woodmont United Care Food Bank

Dirección: 8512 Augusta Road Pelzer, SC 29669

Teléfono: 864-631-1177

Se requiere una referencia. Llame por más información.

Woodside Baptist Church – Westside Crisis Center

Dirección: 301 Woodside Ave. Greenville, SC 29611

Teléfono: 864-271-3740