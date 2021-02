¿Dónde encontrar sitios de pruebas COVID-19 en Charlotte?

Hay varios sitios de pruebas COVID-19 disponibles en el condado de Mecklenburg, incluyendo los dos principales sistemas de salud en el área, Atrium Health y Novant Health , entre otros proveedores.

Aunque el enfoque del estado se ha desplazado a vacunar los trabajadores esenciales de la salud y a los mayores de 65 años, la Directora de Salud del Condado de Mecklenburg, Gibbie Harris, aseguró que las pruebas de COVID-19 todavía están ampliamente disponibles para cualquiera que crea que ha estado expuesto al virus.

“Seguimos recomendando que las personas que estén involucradas con cualquier persona que haya resultado positivo o que esté involucrada en cualquier tipo de reunión, hagan un seguimiento de las pruebas y se aseguren de que estén en cuarentena hasta que reciban los resultados de las pruebas. Esas recomendaciones continúan en el futuro mientras trabajamos para vacunar a nuestra comunidad”, dijo Harris el miércoles 3 de febrero.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

¿Dónde puedo hacer la prueba para COVID-19?

Novant Health

CPCC – En Harris

No se requiere una referencia, pero si no está seguro de si necesita una prueba COVID-19, comuníquese con su médico de atención primaria o realice una evaluación en línea antes de ir a un centro. El sitio de pruebas está abierto de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes.

Novant Health – GoHealth Atención Primaria Urgente

De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes, y de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. los sábados y domingos:

Atrium Health

Cada semana, los funcionarios de Atrium Health conducen un autobús móvil de pruebas a las comunidades que necesitan ayuda adicional. No se necesitan citas ni identificación para tomar la prueba COVID-19, pero el centro de pruebas es solo para aquellos con síntomas de coronavirus.

Las pruebas móviles cambian de hora y ubicación semanalmente. Visite el sitio web de Pruebas Móviles de Atrium Health para conocer la información más reciente.

Tryon Medical Partners

Tryon Medical Partners abrió dos sitios de pruebas. Para acceder a las ubicaciones de las pruebas, debe: Tener síntomas que incluyen fiebre, tos o dificultad para respirar y ser preseleccionado por teléfono o a través de Virtual Urgent Care.

Matthews: 630 Matthews Township Parkway (en el antiguo edificio de Rite Aid)

Midtown: 900 East Morehead Street (en el antiguo edificio de Art’s BBQ)

Para obtener más información, visite el sitio web de de Tryon Medical Partners.

AFC Urgent Care

American Family Care Urgent Care ha limitado las pruebas rápidas COVID-19. AFC Urgent Care está abierta de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes, y de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. los sábados y domingos.

Los pacientes deben reservar una cita en línea en afcurgentcarenc.com para las pruebas COVID-19 en los cuatro sitios de pruebas:

QuestCap en los centros comerciales Concord Mills y SouthPark

QuestCap tiene sitios de pruebas de COVID-19 en los centros comerciales de Concord Mills y SouthPark que pueden dar resultados el mismo día. Las pruebas no tardan más de 10 minutos en administrarse, según la empresa. Los sitios están diseñados para tener capacidad para hasta 150 pruebas por día, y cobrarán entre $59 y $179 para pruebas de anticuerpos y antígenos.

Para conocer los horarios y las direcciones, visite www.testbeforeyougo.com