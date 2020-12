¿Dónde podrás ver las auroras boreales esta semana?

Esta semana se podrán ver las auroras boreales en el norte de los Estados Unidos. Un fenómeno meteorológico las desencadenará. Si estás en el norte de Estados Unidos ¡mira al cielo durante las próximas noches! Según SpaceWeather esta semana se podrían ver auroras en los estados del norte de Estados Unidos, desde Maine hasta Montana y Washington.

El espectáculo de luces es probable que se pueda observar en el norte de Idaho, una franja de Illinois e Indiana, el norte de Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, el norte de Nebraska, Nueva York, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming, además de toda Alaska y Canadá.

El colorido evento es causado por una erupción solar, que surgió de una mancha solar el lunes. El NOAA (Centro de Predicción del Clima Espacial) dijo que la eyección de masa coronal comenzará a interactuar con el campo magnético de la Tierra el miércoles por la noche.

Se espera que la tormenta electromagnética crezca más para el jueves, extendiendo el área para ver las auroras boreales. Es probable que el jueves por la noche sea la mejor noche para ver la aurora boreal.

Para obtener la mejor vista, debe alejarse de la contaminación lumínica, que es más difícil de lo que la mayoría de la gente cree. Es necesario un cielo muy oscuro. Es poco probable que vea la aurora en una ciudad, y mucho menos en un importante centro urbano. Cuanto más lejos esté de las luces de la ciudad, mayores serán sus posibilidades de verlas.

“Necesitas cielos muy despejados, una buena vista del horizonte norte (sin árboles, edificios o colinas), y debe estar oscuro”, dijo un representante del SWPC a Thrillist.

Look up tonight! A coronal ejection from the sun is heading towards earth tonight which may cause the #NorthernLights to be visible #auroraborealis pic.twitter.com/rmdHzr0zDn

— Max Tsaparis (@MaxTsaparis) December 9, 2020