¿Dónde recibir alimentos gratis en las montañas de Carolina del Norte?

Con la pandemia del COVID-19 continúa afectando a la estabilidad financiera de las familias, por ello muchas organizaciones en todo el estado ofrecen alimentos gratis a los más necesitados.

A continuación La Noticia le presenta una lista de los bancos de alimentos abiertos en las montañas de Carolina del Norte:

Alimentos gratis en el condado de Henderson

The Storehouse-Food Pantry

Dirección: 1049 Spartanburg Hwy Hendersonville, NCC 28739

Teléfono: 828-692-8300

Se requiere una referencia de una agencia externa; llame para obtener detalles.

Interfaith Assistance Ministry

Dirección: 310 Freeman Street Hendersonville, NC 29792

Teléfono: 828-697-7029

Se requiere el proceso de solicitud. Ofrecen cajas de comida latino bajo petición.

Calvary Episcopal Church

Dirección: 2840 Hendersonville Road, Fletcher, NC 28732

Teléfono: 828-684-6266

Abierto los sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Los clientes seleccionan su propio alimento, cantidad basada en el tamaño del hogar.

Fishes & Loaves – Etowah United Methodist

Dirección: 110 Brickyard Road Etowah NC 28729

Teléfono: 828-891-4360

Abierto todos los sábados excepto la primera semana del mes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Los nuevos clientes necesitarán inscribirse. Visite el sitio web o llame para más detalles.

Hickory Nut Gorge Community Outreach

Dirección: 2570 Memorial Hwy. Lake Lure NC 28746

Teléfono: 828-625-4683

El proceso de solicitud requiere identificación con foto y otra documentación. Llame para obtener más información, ya que otros recursos también están disponibles.

Hendersonville Rescue Mission

Dirección: 639 Maple Street Hendersonville, NC 28792

Teléfono: 828-697-1354

Comidas de lunes a viernes:

Desayunos de 7:30 a.m.

Almuerzos de 12:15 p.m.

Cenas de 6:00 p.m.

Love’s Kitchen – First Baptist Church

Dirección: 312 Fifth Avenue West Hendersonville, NC 28739

Teléfono: 828-693-3493

Ofrecen comidas calientes, ropa y comestibles a cualquier persona que lo necesite, los jueves de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Joseph Ministry- Providence Baptist Church

Dirección: Providence House (a lado de la iglesia) 1215 Oakland Street ​Hendersonville, NC 28792

Teléfono: 828-697-2878

Comida servida los domingos de 4:00 p.m. a 5:30 p.m. Comida extra enviada a casa cuando esté disponible.

Salvation Army

Dirección: 239 Third Ave. East Hendersonville, NC 28792

Teléfono: 828-693-4181

Abierto de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Se require identificación.

Alimentos gratis en el condado de Watauga

Greenway Baptist Church

Dirección: 8800 Greenway Rd Boone, NC 28607

Teléfono: 828-264-7648

Abierto todos los jueves de 10:00 a.m. a 2:30 p.m. Escoja 15 artículos del banco de alimentos.

Boone First Baptist Church (Centro de alcance Cristiano)

Dirección: 375 W King St Boone, NC 28607

Teléfono: 828-264-2441

Abierto todos los lunes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Faith Bridge

Dirección: 194 Aho Road Blowing Rock, NC 28605

Teléfono: 828-295-8333

Abierto todos los miércoles y jueves, de 10:30 a.m. a 3:00 p.m. Pueden ir al banco de alimentos una vez al mes. Tienen un comedor abierto al mismo tiempo y pueden ir cada día que está abierta.

Harvest House Church

Dirección: 247 Boone Heights Boone, NC 28607

El banco de comida está abierto los domingos, después del servicio.

Three Forks Baptist Church

Dirección: 1922 US Hwy 421 S Boone, NC 28607

Teléfono: 828-264-8331

Abierto de lunes de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Debe reunirse con un consejero para recibir aliento/oración antes de recibir comida.

Health and Hunger Coalition

Dirección: 141 Health Center Dr Suite C Boone, NC 28607

Teléfono: 828-262-1628

Puede recibir una caja de comida dos veces al mes.

Hospitality House

Dirección: 338 Brook Hollow Rd Boone, NC 28607

Teléfono: 828-264-1237

Puede recibir una caja de comida dos veces al mes. El programa de cajas de comida está abierto de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. todos los días.

El establecimiento también sirve comidas todos los días a cualquier persona que tiene hambre:

Desayunos de 6:30 a.m. a 8:30 a.m.

Almuerzo de 11:30 a.m. a 1:00 p.m.

Cena de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

F.A.R.M. Café

Dirección: 617 W King St Boone, NC 28607

Teléfono: 828-386-1000

Pague lo que pueda por una comida o trabaje durante una hora. Nadie será rechazado, incluso si no pueden pagar o trabajar.