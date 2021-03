¿Dónde recibir comida gratis en Charleston, Carolina del Sur?

Muchas organizaciones son parte de un esfuerzo por alimentar a las familias necesitadas en Charleston, Carolina del Sur, quienes están luchando por pagar sus necesidades básicas debido a la pandemia.

A continuación, La Noticia le presenta bancos de comidas abiertos y dispensas en la ciudad de Charleston. Se recomienda llamar a las organizaciones de antemano para saber si tienen requisitos:

Bethel United Methodist Church

Dirección: 51 Pitt St. Charleston, SC 29401

Teléfono: 843-723-4587

Calvary Baptist Church

Dirección: 620 Rutledge Avenue Charleston, SC 29403

Teléfono: 843-723-0069

Cuarto sábado de cada mes de 12:00 p.m. – 3:00 p.m.

Catholic Charities – Coastal

Dirección: 1662 Ingram Road Charleston, SC 29407

Teléfono: 843-531-5570 x66961

Lunes a jueves de 10:00 a.m. – 1:00 p.m.

Se necesita presentar identificación para inscribirse.

Sitio web: https://charitiessc.org/

Charleston Area Senior Citizens’, Inc.

Dirección: 259 Meeting St Charleston, SC 29401

Teléfono: 843-722-4127

Martes y miércoles de 1:00 p.m. – 3:30 p.m.

Ofrecen comida a personas de cualquier edad y de cualquier condado una vez cada 30 días.

Charleston Jewish Federation

Dirección: 1635 Raoul Wallenberg Road Charleston, SC 29407

Teléfono: 843-614-6494

Ofrecen comida los viernes (quincenalmente, empezando el 5 de marzo) de forma “drive-thru” y tienen una tienda de segunda mano.

Deer Park Baptist Church

Dirección: 8875 Old University Blvd. Charleston, SC 29406

Teléfono: 843-553-1172 x125

Ebenezer AME Church

Dirección: 44 Nassau Street Charleston, SC 29403

Teléfono: 843-723-4660

Segundo sábado de cada mes de 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Sitio web: https://ebenezerameonline.org/index.html

Emanuel AME West Ashley

Dirección: 1057 5th Ave Charleston, SC 29407

Teléfono: 843-303-0951

Tercer sábado de cada mes de 10:00 a.m. – 12:30 p.m.

Episcopal Church of the Holy Communion Community Outreach

Dirección: 218 Ashley Avenue Charleston, SC 29403

Teléfono: 843-722-2024

Sitio web: https://episcopalchurch.org/parish/church-holy-communion-charleston-sc

James Island Outreach

Dirección: 1872-C Camp Road Charleston, SC 29412

Teléfono: 843-762-3653

Banco de comida “drive-thru” abierto los sábados de 9:30 a.m. – 11:30 a.m.

Sitio web: Jioutreach.org

Morris Street Baptist Church

Dirección: 25 Morris Street Charleston, SC 29403

Teléfono: 843-697-5820

Tercer sábado de cada mes de 10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Neighborhood House of Our Lady of Mercy Community Outreach Services Inc.

Dirección: 77 & 79 America St. Charleston, SC 29403

Teléfono: 843-805-8064

De lunes a jueves de 10:00 a.m. – 1:45 p.m.

Sitio web: https://www.olmoutreach.org/

New Israel RE Church

Dirección: 69 Simons Street Charleston, SC 29403

Teléfono: 843-723-2500

Tercer sábado de cada mes de 8:00 a.m. – 12:00 p.m.

Seacoast West Ashley

Dirección: 2049 Savannah Hwy Charleston, SC 29407

Teléfono: 843-375-1089

Banco de comida “drive-thru” abierto los jueves de 8:00 a.m. – 10:30 a.m.

Sitio web: www.seacoast.org/west-ashley/

The Community Outreach Center at St. Matthew’s Lutheran Church

Dirección: 405 King Street Charleston, SC 29403

Teléfono: 843-579-0420 x300

Dispensan comida y pañales los miércoles de 10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Sitio web: www.smlccharleston.org/coc

Tricounty Family Ministries

Dirección: 2105 Cosgrove Ave Charleston, SC 29406

Teléfono: 843-747-1788

Ofrecen comida, pañales y ayuda con recetas medicamentos:

Miércoles de 10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Segundo sábado de cada mes de 10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Sitio web: www.tricountyfamilyministries.org

Wallingford Presbyterian Church

Dirección: 705 King St Charleston, SC 29403

Teléfono: 843-723-9929

Westminster Presbyterian

Dirección: 1157 Sam Rittenberg Blvd Charleston, SC 29407

Teléfono: 843-766-8311

Martes, miércoles, y jueves de 9:00 a.m. hasta que se agoten los suministros.

Se necesita presentar identificación.

Sitio web: https://westminstercharleston.org/care/missions/