¿Dónde recibir comida gratis en el Triángulo de Carolina del Norte?

Muchas familias luchan continuamente mientras continúa la pandemia, dejándolas necesitadas de recursos como comida. La siguiente es una lista de bancos de alimentos y comedores comunitarios abiertos en el Triángulo de Carolina del Norte.

Condado de Wake

Progressive Teamwork Outreach Food Pantry

Dirección: 1300 Mack Todd Road , Zebulon, NC 27597

Teléfono: 919-395-8253

Jueves de 6:00 p.m. – 7:00 p.m.

Tercer martes de cada mes de 4:00 p.m. – 5:00 p.m.

Sábados con cita previa. Es necesario presentar identificación.

Wendell Baptist Church Food Pantry

Dirección: 3651 Wendell Boulevard, Wendell, NC 27591

Teléfono: 919-365-4631

Visite el sitio web

Correo electrónico: wendellbaptist@raleigh.twcbc.com

Miércoles de 3:30 p.m. – 5:30 p.m.

Segundo y cuarto sábado de cada mes de 10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Debe ser habitante de Wendell, Carolina del Norte y no estar empleado a tiempo completo.

Para recibir comida cada 60 días, es necesario presentar identificación y prueba de su dirección.

Pleasant Grove Missionary Baptist Church Food Pantry

Dirección: 952 Morphus Bridge Road, Wendell, NC 27591

Teléfono: 919-365-7292

Visite el sitio web

Correo electrónico: foodpantry@pleasantgrovewendell.org

Primer y tercer martes de cada mes de 10:00 a.m. – 11:00 a.m.

Wendell United Methodist Church Food Pantry

Dirección: 129 North Main Street, Wendell, NC 27591

Teléfono: 919-365-6266

Martes de 5:00 p.m. – 7:00 p.m.

Jueves de 9:00 a.m. – 10:30 a.m.

Último sábado del mes de 10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Para recibir comida cada 30 días, debe llenar una solicitud y presentar identificación, número de teléfono, y una factura de servicios públicos (luz, agua, etc.)

A Blessing

Dirección: 583 Bunn Elementary School Road, Bunn, NC 27508

Teléfono: 252-478-4094

Jueves de 11:30 a.m. – 12:30 p.m.

Ofrecen un comedor comunitario y alimentos enlatados cada cuarto jueves del mes.

Eastern Wake Senior Center (Centro de ancianos)

Dirección: 323 Lake Drive, Wendell, NC 27591

Teléfono: 919-365-4248

De lunes a viernes de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Sirven almuerzo a los ancianos alrededor de las 12:00 p.m.

The Light of Life Ministry Food Pantry

Dirección: 517 Plaza Circle Garner, NC 27529

Teléfono: 919-280-9911

Segundo y último sábado de cada mes de 10:00 a.m. hasta que se agoten los suministros.

Burning Bush Ministries Food Pantry

Dirección: 503 Highway 70 East Garner, NC 27529

Teléfono: 919-662-4004

Martes y jueves de 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

Servicios disponibles con cita previa.

Visite el sitio web

Capital Church Food Pantry

Dirección: 1308 Highway US 70 West, Garner, NC 27529

Teléfono: 919-772-5919

Martes y jueves de 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Visite de sitio web

Inter-faith Food Shuttle (Mercados móviles)

Dirección: 1001 Blair Drive, Raleigh, NC 27603

Correo electrónico: info@foodshuttle.org

El horario y los lugares varían. Visite el sitio web para conocer más información.

Iglesia de Dios Pentecostal

Dirección: 2331 New Bern Avenue, Raleigh, NC 27610

Teléfono: 919-931-4887

Segundo y cuarto viernes de cada mes de 11:00 a.m. – 12:00 p.m.

Helping Hand Mission

Dirección: 501 New Bern Avenue, Raleigh, NC 27601

Teléfono: 919-829-8048

Visite el sitio web

Correo electrónico: helpinghandmission@yahoo.com

De lunes a viernes de 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

New Freedom Christian Fellowship Church Food Pantry

Dirección: 3540 Maitland Drive, Raleigh, NC 27610

Teléfono: 919-617-6323

Viernes de 5:30 p.m. – 7:00 p.m.

Visite el sitio web

Word of God Fellowship Outreach Food Pantry

Dirección: 3000 Rock Quarry Road, Raleigh, NC 27610

Teléfono: 919-834-1141

Jueves de 1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Segundo sábado de cada mes de 8:30 a.m. – 10:00 a.m.

Debe ser habitante de Clayton, Knightdale, Raleigh, o Garner.

Church of God of Prophecy Food Pantry

Dirección: 5005 Western Boulevard, Raleigh, NC 27606

Teléfono: 919-851-8507

Jueves de 12:00 p.m. – 2:00 p.m.

Debe presentar identificación.

Urban Ministries del Condado de Wake

Dirección: 1390 Capital Boulevard, Raleigh, NC 27603

Teléfono: 919-836-1642

De lunes a jueves de 9:00 a.m. – 12:30 p.m.

Correo electrónico: info@urbanmin.org

Pueden recibir comida cada 3 meses.

Las personas mayores pueden recibir comida cada 30 días.

Es necesario presentar identificación, prueba de dirección, ingresos, expensas mensuales, e identificación para cada persona del hogar.

Sure Promise Christian Church Food Pantry

Dirección: 4301 Pearl Road, Raleigh, NC 27610

Teléfono: 919-274-9626

Segundo sábado de cada mes de 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

Correo electrónico: info@surepromisechurch.org

Christian Church Food Pantry

Dirección: 6115 Old Stage Road, Raleigh, NC 27603

Teléfono: 919-772-5151

Primer y tercer martes de cada mes de 10:30 a.m. – 12:30 p.m.

Correo electrónico: secretary@poplar-springs.org

Para recibir alimentos, debe cumplir con los límites de ingresos.

Upper Room Church of God In Christ Food Pantry

Dirección: Idlewood Village Drive, Raleigh, NC 27610

Teléfono: 919-829-6160

Segundo sábado de cada mes 10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Debe presentar identificación.

Condado de Durham

Rougemont United Methodist Church – Rougemont Food Pantry

Dirección: 105 Red Mountain Road, Rougemont, NC 27572

Teléfono: 919-245-0015

Primer y tercer sábado de cada mes de 9:00 a.m. – 10:00 a.m.

Mount Bethel United Methodist Church – Fishes and Loaves Food Pantry

Dirección: 1605 Bahama Road, Bahama, NC 27503

Teléfono: 919-477-4296

Segundo y cuarto miércoles de cada mes de 5:30 p.m. – 7:00 p.m.

Mount Zion Christian Church Food Pantry

Dirección: 3519 Fayetteville Street, Durham, NC 27713

Teléfono: 919-688-4245

De lunes a jueves de 7:00 a.m. – 8:00 a.m.

Correo electrónico: info@mountzionchristianchurch.com

Debe llamar para hacer una cita y presentar identificación cuando llegue.

Southside Church of Christ Food Pantry

Dirección: 800 Elmira Avenue, Durham, NC 27707

Teléfono: 919-688-3535

Miércoles de 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

Debe presentar identificación y pueden recibir comida cada 30 días.

Monument of Faith Church Food Pantry

Dirección: 900 Simmons Street, Durham, NC 27701

Teléfono: 919-688-7838

Tercer sábado de cada mes de 7:00 a.m. – 9:00 a.m.

Debe presentar identificación.

Russell Memorial CME Church Food Pantry

Dirección: 703 South Alston Avenue, Durham, NC 27701

Teléfono: 919-682-2523

Banco de comida: Miércoles de 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Desayuno: Domingos de 7:00 a.m. – 7:50 a.m.

Debe presentar identificación para el banco de comida.

Catholic Charities – Durham Community Food Pantry

Dirección: 2020 Chapel Hill Road, Durham, NC 27707

Teléfono: 919-286-1964

De lunes a viernes de 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Debe ser habitante de los condados de Durham o Orange, y puede recibir comida cada 30 días.

South Durham Connections – Parktown Food Hub

Dirección: 5123 Revere Road, Durham, NC 27713

Teléfono: 984-484-8475

Los lunes con cita previa

Jueves de 4:00 p.m. – 6:00 p.m para servicios “drive-thru”

Ministerio Guerreros De Jesucristo Internacional

Dirección: 1800 North Roxboro Street, Durham, NC 27701

Teléfono: 919-395-7539

Miércoles de 10:30 a.m. – 12:30 p.m.

Debe presentar identificación.

Condado de Orange

Orange Congregation in Mission – Samaritan Relief Ministry

Dirección: 300 Millstone Drive, Hillsborough, NC 27278

Teléfono: 919-732-6194

De lunes a viernes de 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Correo electrónico: ocimsrm@embarqmail.com

Debe ser habitante del Condado de Orange pero no de Chapel Hill o Carrboro.

Ofrecen comida y ayuda financiera para facturas vencidas de agua o luz. Llame para más información.

Breakthrough Church Food Pantry

Dirección: 703 South Third Street, Mebane, NC 27302

Teléfono: 919-810-2137

Martes de 4:00 p.m. – 5:00 p.m.

Sábado de 9:00 a.m. – 10:30 p.m.

Rena Community Center

Dirección: 101 Edgar Street, Chapel Hill, NC 27516

Teléfono: 919-918-2822

Tercer viernes de cada mes de 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Correo electrónico: rosiecaldwellrena2@gmail.com

Inter-faith Council for Social Service

Dirección: 100 West Rosemary Street, Chapel Hill, NC 27516

Teléfono: 919-929-6380

Lunes, jueves y viernes de 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Martes y miércoles de 9:00 a.m. – 7:00 p.m.

Correo electrónico: info@ifcmailbox.org

Debe presentar prueba de su dirección o empleo y ser habitante de Chapel Hill o Carrboro.

Puede recibir comida cada 30 días.

Saint Joseph CME – Heavenly Groceries

Dirección: 510 West Rosemary Street, Chapel Hill, NC 27516

Teléfono: 919-960-1670

De lunes a viernes de 3:30 p.m. – 5:00 p.m.

El primer viernes de cada mes: 3:30 p.m. – 6:00 p.m.

Deben traer sus propias bolsas porque la iglesia no las proporciona.

The Point Church – Care Pantry

Dirección: 201 Culbreth Road, Chapel Hill, NC 27516

Teléfono: 919-467-9159

Primer y tercer sábado de cada mes de 11:00 a.m. – 12:00 p.m.

Les piden que no lleguen antes de las 10:00 a.m. y darán comida por orden de llegada.