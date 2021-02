¿Dónde recibir comida gratis en Mecklenburg?

Muchas organizaciones continúan proporcionando ayuda de comida mientras la pandemia continúa y muchas familias luchan por mantenerse seguras.

A continuación, La Noticia le presenta una lista de los bancos de comida y comedores comunitarios abiertos en el área de Charlotte y el condado de Mecklenburg:

Bancos de comida

Loaves & Fishes of Charlotte

Dirección: 648 Griffith Rd B, Charlotte, NC 28217

Teléfono: 704-523-4333

De lunes a viernes de 8:30 a.m. – 4:30 p.m.

Se requiere una referencia para recibir alimentos de la despensa Loaves & Fishes. Llame para más información.

St. Paul Baptist Church Pantry

Dirección: 1401 Allen St, Charlotte, NC 28205

Teléfono: 704-334-5309

Segundo miércoles de cada mes de 8:00 a.m. -12:00 p.m.

Darán comida por orden de llegada hasta que todos los alimentos se hayan distribuido.

Second Harvest Food Bank – Charlotte

Dirección: 500 Spratt St B, Charlotte, NC 28206

Telefono: 704-376-1785

De lunes a viernes de 7:30 a.m. – 5:00 p.m.

Berean Seventh Day Adventist Church Schools & Community Center

Dirección: 1801 Double Oaks Rd, Charlotte, NC 28206

Telefono: 704-377-6313

Llame para conocer el horario.

Second Harvest Food Bank of Metrolina

Dirección: 500 Spratt St B, Charlotte, NC 28206

Teléfono: 704-376-1785

De lunes a viernes 7:30 a.m. – 5:00 p.m.

Christ the King Church Food Pantry – A Second Harvest Agency

Dirección: 13501 S Tryon St, Charlotte, NC 28278

Teléfono: 704-587-0073

Los últimos dos miércoles de cada mes de 5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Uplift Christian Ministries

Dirección: 9100 Olmsted Dr, Charlotte, NC 28262

Teléfono: 704-509-9521

Lunes de 12:00 p.m. – 2:00 p.m. y 6:00pm – 8:30 p.m.

St. Martin de Porres Food Pantry

Dirección: 1235 Badger Court Charlotte, NC 28206

Teléfono: 704-375-4339

Jueves de 10:30 a.m. – 12:30 pm

Viernes de 11:30 a.m. – 1:00 p.m.

Catholic Social Service Pantry Charlotte

Dirección: 1123 S Church St, Charlotte, NC 28203

Teléfono: 704-370-3228

Martes y jueves de 8:00 a.m. – 10:00 a.m.

Mission City Church Food Pantry

Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214

Telefono: 704-392-6978

Jueves de 12:00 p.m. – 2:00 p.m.

Reeder Memorial Missions Place Food Pantry

Dirección: 3725 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216

Teléfono: 704-802-9548

Lunes y martes de 10:00 a.m. – 1:00 p.m.

Jueves de 10:00 a.m. – 1:00 p.m. y 4:00 p.m. – 6:30 p.m.

Llame para hacer una cita.

Care to Share Outreach Center

Dirección: 5232 The Plaza, Charlotte, NC, 28215

Teléfono: 980-430-5913

Lunes y martes de 10:00 a.m. – 12:30 p.m.

Miércoles y jueves de 1:00 p.m. – 2:30 p.m.

Catholic Charities

Dirección: 1123 S. Church Street, Charlotte, NC, 28203

Teléfono: 704-370-3262

Charlotte’s Hope Church

Dirección: 4100 Johnston Oehler Road, Charlotte, NC, 28269

Teléfono: 704-584-9073

Cada jueves 4:00 p.m. – 7:00 p.m.

La parada de autobús más cercana (#59 entre Benfield Rd y Propersity Park Drive) se puede alcanzar en unos 15 minutos caminando.

Christian Mission Charlotte

Dirección: 2400 West Blvd., Charlotte, NC, 28208

Teléfono: 704-334-5736

Oak Grove United Methodist Church

Dirección: 6440 Old Statesville Road, Charlotte, NC, 28269

Teléfono: 704-596-4084

Rock Hill Seventh-Day Adventist

Dirección: 2500 McLean Road, Charlotte, NC, 28213

Teléfono: 704-307-8925

Seventh Day Adventist

Dirección: 4620 E. WT Harris Blvd., Charlotte, NC, 28210

Teléfono: 704-492-2083

Star Faith Ministries

Dirección: 212 Voncannon Drive, Charlotte, NC, 28216

Telefono: 704-249-2485

Comedores comunitarios en Mecklenburg

Muchos comedores están proporcionando comidas para llevar o alimentos. Llame con anticipación para confirmar los horarios de operación y la disponibilidad de comida.

Angels and Sparrows Soup Kitchen

Dirección: 514 N. Old Statesville Road, Huntersville, NC, 28078

Teléfono: 704-918-0122

The Final Harvest Ministries

Dirección: 1200 Alleghany Street, Charlotte, NC, 28208

Teléfono: 704-499-2424

The Harvest Center

Dirección: 2225 Freedom Drive, Charlotte, NC, 28208

Teléfono: 704-335-1616

Holy Comforter Episcopal

Dirección: 2701 Park Road, Charlotte, NC, 28209

Teléfono: 704-332-4171

New Shiloh Baptist

Dirección: 2600 Elmin St., Charlotte, NC, 28208

Teléfono: 704-588-4140

Progressive Baptist Church

Dirección: 1600 Clanton Road, Charlotte, NC, 28208

Teléfono: 704-376-3819

Comidas para llevar para niños menores de 18 años de lunes a viernes de 2:30 p.m. – 3:30 p.m.