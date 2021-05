¿Dónde ver Cruella este fin de semana?

Cruella, la villana de Disney está de regreso. Te decimos dónde podrás ver este estreno este fin de semana.

En esta ocasión es la actriz Emma Stone quien participa en la precuela del famoso film de 101 Dálmatas. Stone le da vida a esta villana incónica pero en esta ocasión le dará un toque único. Cruella de Vil tiene una energía más punk-rock y la trama es un poco más oscura y arriesgada que las anteriores.

El tan esperado estreno fue retrasado por la pandemia pero ahora llega el 28 de mayo a la pantalla grande. Podrá verla en cines o bien mediante un pago en la plataforma Disney+. El film está disponible desde el 27 de mayo en la plataforma de Disney pero mediante una tarifa adicional de $30.

¿De qué trata Cruella?

La nueva película sigue a una joven Cruella de Ville en una historia anterior a los eventos del cuento clásico The Hundred and One Dalmatians, una novela de 1956. Ésta llegó por primera vez a las pantallas como una película animada en 1961 y se adaptó a la acción en vivo con Glenn Close y Jeff Daniels en 1996.

La nueva historia cuenta con actores reales y con la supervillana de pelo blanco y negro. Pero ella es no es una maníaca desolladora de dálmatas sino una aspirante a diseñadora con una sensibilidad punk de la década de 1970.

Emma Stone es Cruella © 2021 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.

Para la película, los departamentos de peluquería, maquillaje y diseño de vestuario se llevaron un gran protagonismo. Se crearon unos 277 trajes para el elenco principal, 47 cambios para Cruella/Estella y 33 para la baronesa interpretada por Emma Thompson.

Este es el elenco principal del nuevo film de Disney

Emma Stone como Cruella de Vil

Emma Thompson como la Baronesa

Kirby Howell-Baptiste como Anita Darling

Kayvan Novak como Roger

Joel Fry como Jasper

Paul Walter Hauser como Horace

Mark Strong como John

Con información de The Associated Press

