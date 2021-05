¿Dónde y cómo adoptar mascotas en Durham?

Si está buscando adoptar una mascota en Durham, entonces la Sociedad de Protección Animal de Durham es el lugar perfecto para usted. Aquí hemos compilado una lista de cómo es el proceso de adopción.

El refugio está abierto actualmente con cita previa solo para visitas. Comuníquese con ellos al 919-560-0640 ext. 9 o adopt@apsofdurham.org para programar una cita.

Si planea venir al refugio, asegúrese que

no tiene síntomas de COVID-19 ,

, no ha estado expuesto a nadie con COVID-19,

a nadie con COVID-19, traiga su mascarilla (requerida para ingresar),

(requerida para ingresar), prepárate para que te tomen la temperatura

y practicar el distanciamiento social y la desinfección de manos dentro del refugio.

De acuerdo con las regulaciones de distanciamiento social, los padres de crianza están realizando visitas virtuales para los adoptantes interesados. Estas visitas virtuales le permitirán ver al animal interactuando con las personas, hacer cualquier pregunta que tenga sobre el animal y hacer que el padre de crianza le explique algunos de sus rasgos de personalidad y comportamiento en un formato en vivo. Aquí hay un breve video de una visita virtual reciente.

¿Cómo funciona el proceso de adopción?

Todos los animales en adopción se publicarán en su sitio web en Gatos en adopción, Perros en adopción u Otros animales (mascotas pequeñas). Los animales en cuidado de crianza están etiquetados como tales en la página de su sitio web.

Si está interesado en adoptar una mascota que no esté etiquetada como “en cuidado de crianza” en el sitio web, llame para hacer una cita para conocer a la mascota.

Si está interesado en adoptar una mascota que esté etiquetada como “en cuidado de crianza”, descargue, complete y envíe por correo electrónico los formularios de adopción a adopt@apsofdurham.org.

Para descargar las aplicaciones para perros, gatos u otros animales, visite su sitio web aquí. Asegúrese de completar toda la solicitud de dos páginas para el tipo de animal que le interesa adoptar.

Cada adopción se aprueba de forma individual. Es posible que algunos animales no se consideren apropiados para su situación particular y, por lo tanto, es posible que no sean adoptados por usted.

¿Cuánto cuesta adoptar un animal?

Los gatos cuestan $95. La tarifa de adopción de su segundo gato es de solo $50 cuando se adoptan dos juntos. Los perros y cachorros oscilan entre $125 y $175. Las tarifas para otros animales varían.

Estas tarifas ayudan a compensar el costo de evaluación, alojamiento, alimentación y atención médica de los miles de animales que necesitan ayuda. La tarifa de adopción para cada animal varía y depende de muchos factores que incluyen:

edad,

tamaño,

comportamiento,

condición médica

y demanda pública.

Los animales con un precio de adopción más alto brindan a APS más recursos para los otros animales a su cuidado que pueden necesitar atención médica extensa o más tiempo para encontrar un hogar amoroso. Para adopción, redención u otros pagos, APS of Durham acepta efectivo, Visa o Mastercard. No se aceptan cheques.

¿Qué está incluido en la tarifa de adopción?

Su nuevo perro o gato llegará a casa con un examen médico, esterilización / castración, vacunas, un microchip y mucho amor.

El personal y los voluntarios lo ayudarán a aprender sobre cualquier perro, gato, conejo, conejillo de indias u otro animal que pueda estar interesado en adoptar y le brindarán cuidado, amor y apoyo durante todo el proceso de adopción.

El proceso de adopción puede durar una hora o más y, a veces, hay que esperar para ver a un consejero de adopción. Por favor traiga a sus hijos a visitar a las mascotas que le interesan.

También puede traer a su perro de la familia si está interesado en adoptar un nuevo perro. Reciben muchos animales cada día, así que si no tienen lo que buscas cuando los visitas, vuelve otro día.

