¿Dónde y cuando se podrá ver el nuevo documental de Demi Lovato?

Demi Lovato hablará sobre las situaciones que la llevaron a una casi fatal sobredosis en 2018, en un nuevo documental. La serie documental “Dancing with the Devil” estará disponible en el canal de YouTube de la estrella el 23 de marzo. Los dos primeros capítulos se estrenan de manera gratuita ese día. Los dos episodios restantes se lanzarán semanalmente los próximos dos martes.

Demi Lovato hablará sobre el punto más obscuro en su vida

“Dancing With the Devil” abordará los últimos tres años de la vida y carrera de Lovato. La producción de la película comenzó en 2018, durante la gira mundial “Tell Me You Love Me de Lovato”.

La serie promete una mirada honesta a algunos de los momentos más difíciles en la vida de la cantante. También se descubren los traumas anteriores del artista y descubre la importancia de su salud emocional y mental, asegura el comunicado de prensa.

“Han pasado dos años desde que me encontré cara a cara con el punto más oscuro de mi vida, y ahora estoy lista para compartir mi historia con el mundo”, dijo Lovato en el comunicado.

“Por primera vez, podrás ver la crónica de mi lucha y curación desde mi punto de vista. Estoy agradecida de haber podido emprender este viaje para enfrentar mi pasado de frente y finalmente compartirlo con el mundo “, añade.

La cantante tuvo que esperar el momento correcto para contar su historia

La cantante anunció el nuevo documental en sus redes sociales. Aprovechó para agradecer a su familia, amigos y fans por apoyarla durante todos estos años. Ella asegura que aunque tuvo que esperar dos años para poder compartir son todos sus sentimientos: “Hay tanto que he querido decir, pero sabía que lo tenía que hacer de la manera correcta”, dice.

View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)

“Demi es sinónimo de empoderamiento, y este documental va a responder muchas preguntas que se han planteado, proporcionando una ventana real a la vida de una de las estrellas más grandes del mundo, que es simplemente un ser humano ”, dijo el Director y Ejecutivo, Michael D. Ratner.

“Dancing With the Devil” será el segundo documental de Lovato con YouTube, después de “Simply Complicated” lanzado en 2017.