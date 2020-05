Dos de cada tres familias en Carolina del Norte tienen dificultades financieras

Una encuesta realizada a más de 1,400 familias en Carolina del Norte evidenció que 62 de ellas (884 familias) siente que está teniendo dificultades financieras generadas por el impacto del COVID-19 en la economía.

Los resultados de la encuesta fueron publicados el 7 de mayo e incluye a familias de diferentes razas. Igualmente, 424 de las familias tiene hijos menores de 18 años y 209 de ellas son abuelos.

El 39 de las familias encuestadas (558) aseguró haber perdido ingresos y 10 de ellas (142) espera perderlo pronto. Por su parte, la mitad de las familias (705) no espera perder sus ingresos en un futuro cercano.

El 26 (134) de las familias que perdieron ingresos se debió a reducción de horas laborales y el 24 (126) por despido. El resto de las causas incluyen la pérdida de trabajo independiente (123) y el cuidado de los niños en casa (88).

No pude pagar la renta el mes pasado y parece que este mes no podré hacerlo tampoco. Tengo 3 hijos en casa y no puedo trabajar porque soy la única cuidando de ellos mientras las escuelas están cerradas , declaró a ParentsTogether una de las encuestadas de la ciudad de Charlotte, llamada Bianerca.

La entrevistada asegura que ha podido conseguir que le aprueben subvenciones de alimentos, pero que no tiene dinero para pagar la renta y los servicios públicos, asuntos que preocupan a otros encuestados.

Lo que más preocupa a las familias

De acuerdo con los resultados de la consulta, el asunto que más preocupa a las familias encuestadas es enfermar de COVID-19 o que un familiar o amigo resulte contagiado por el coronavirus. El resto de las preocupaciones está orientada a la educación de los niños y a la pérdida de empleo:

Los 5 asuntos que más preocupan a las familias de Carolina del Norte

Asunto Porcentaje representativo 1. Enfermar o tener un familiar cercano/amigos enfermo 49.26 2. Mantener en marcha la educación de los hijos 43.78 3. Pagar la renta/hipoteca 37.74 4. Perder empleo/ingresos 36.54 5. Mantener a sus hijos ocupados de forma segura 32.19