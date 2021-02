Dos fallecidos por tormenta invernal en Texas

La tormenta invernal que está afectando al estado de Texas suma dos fallecidos, de acuerdo con reportes policiales.

Dos hombres fueron hallados muertos en caminos de la ciudad de Houston y, aunque se desconocen las causas de los fallecimientos, las autoridades creen que perecieron por las temperaturas bajo cero.

La situación se ha vuelto más compleja por las interrupciones del servicio eléctrico en distintas zonas del estado debido a una sobrecarga del servicio.

The Associated Press ( AP ) reporta que más de cuatro millones de personas quedaron sin servicio eléctrico en Texas. La mayoría de ellos no han podido usar la calefacción en sus hogares expuestos a temperaturas bajo el punto de congelación.

People in Texas sleeping in their car tonight because they have no power. This is insane! @GregAbbott_TX and @oncor should be held accountable for the people who die tonight. #Texas #TX #blizzard2021 #poweroutage #FortWorth #FtWorth #NRH #Watauga #Dallas #DFW #America pic.twitter.com/JjUJTbg0H0

Asimismo, usuarios en Twitter reportan largas colas para acudir a restaurantes donde las personas puedan comer y calentarse.

One woman told me she waited more than 90 minutes…..”it’s worth it for the honey butter biscuit.” #DontMessWithTexas

Check out this Whataburger line off 35 in #Dallas

#WOW ….. the one thing #Texans agree on during a snowstorm …… @Whataburger .

Igualmente, reportes en Twitter indican que algunas personas han optado por permanecer dentro de sus autos para mantenerse calientes tras horas sin servicio eléctrico en sus casas.

El usuario de Twitter @system6music asegura que hay zonas donde la falta de energía eléctrica ha superado las 13 horas, mientras que el usuario @JustAlyxCentral reportó 20 horas sin el servicio.

I am now heading to bed with 20 hours of no power in my house.

We are sleeping in a 52 degree house with only a fire place to keep us warm.

Please pray for me and all Texas residents who have no power. #poweroutage #nopower #WinterStorm

— Just Alyx (@JustAlyxCentral) February 16, 2021