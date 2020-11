Dos pavos evitaron ser comidos en Día de Acción de Gracias al saltar de un camión, como si se tratara de una película de dibujos animados.

Justo antes de la festividad, el par de aves se ganó la lotería.

Evitaron aparecer horneados en una mesa de alguna familia de Carolina del Norte y ahora tendrán una vida próspera.

Moonpie es más joven de los dos pavos y Casper es gordo, pero aún así se las ingeniaron para huir de su cruel destino.

O quizás solo tuvieron un poco de suerte.

“Moonpie en realidad se cayó del camión cuando iba de la incubadora al granero”, dijo Jennifer Gordon, directora ejecutiva de Carolina Waterfowl Rescue.

“Casper que se cayó del camión cuando iba del granero al matadero; técnicamente iba a ser un pavo de Acción de Gracias”, explicó a FOX News.

Just ahead of Thanksgiving, two turkeys are thankful for hitting the lottery. They avoided the kitchen table, by literally jumping from their transport trucks. @MorganFOX46 https://t.co/rkdsrmBZcI

— FOX 46 Charlotte (@FOX46News) November 26, 2020