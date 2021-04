Dos policías heridos en ataque al Capitolio, ¿Qué pasó?

Un día de incertidumbre inició esta tarde en Washington DC, luego de que un automovilista embistió a dos policías del Capitolio, hiriéndolos en un aparente ataque, por eso te decimos qué pasó.

Luego de este incidente, del cual no se ha esclarecido si fue un ataque o un accidente, el Capitolio y los edificios de oficinas del Congreso se han puesto en alerta máxima, mientras las autoridades policiales investigan lo que sucedió.

La policía del Capitolio dijo que respondió a los informes de que alguien embistió con un vehículo a dos oficiales, razón por la que un sospechoso está bajo custodia.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6