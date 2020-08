Un par de depresiones tropicales -nombradas con los números 13 y 14- que se acercan a las costas de Estados Unidos podrían convertirse en ciclones a principios de la próxima semana, según el Centro Nacional de Huracanes.

La depresión tropical 13, amenazaría a Florida como huracán el lunes. En su trayectoria pasaría por los Cayos entre lunes y martes, antes de abrirse paso hacia el Golfo de México.

Se pronostica que la depresión tropical 14, ahora en el Caribe, pase cerca de la costa del Golfo de Texas entre lunes o martes como una fuerte tormenta, aunque la fuerza y trayectoria siguen siendo inciertas.

El Centro Nacional de Huracanes pronostica una aceleración hacia huracán de la depresión tropical 13 con vientos de 75 mph a principios de la siguiente semana.

Este jueves, la depresión estaba a 615 millas al este de las islas de Sotavento del norte con vientos máximos de 35 mph.

Tropical Depression 14 is expected to strengthen. Tropical Storm Warnings have now been issued for portions of Nicaragua and Honduras. Here are the 5 pm EDT Key Messages. Go to https://t.co/tW4KeGdBFb for details. pic.twitter.com/NAmmyiRRQG

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 20, 2020