Dos vehículos atropellan a manifestantes en Hollywood, reportan un herido

KTLA reportó que al menos una persona resultó herida luego de que una camioneta negra contra una manifestación que se desarrollaba en Hollywood (California) por la muerte de Breonna Taylor. Asimismo, otro vehículo aceleró contra los manifestantes sin dejar heridos.

Los dos incidentes ocurrieron en momentos diferentes de la manifestación. Uno de ellos fue protagonizado por una camioneta negra que embistió a los manifestantes y dejó al menos un herido.

Usuarios en las redes sociales y el medio de comunicación KTLA hicieron pública la información del herido por el arrollamiento.

Igualmente, en Twitter se compartió el video del momento en el que la camioneta arrolla al participante de la manifestación.

Un vocero del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles informó a KTLA que una persona fue trasladada a un hospital local en una ambulancia. Por su parte, la policía aún no ha compartido información sobre lo ocurrido.

BREAKING: At least one person was injured after a truck plowed through a crowd of demonstrators in Hollywood, where protesters were demanding justice for Breonna Taylorhttps://t.co/2A2ud3AWhB

— KTLA (@KTLA) September 25, 2020