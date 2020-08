Dra. Luz Estrada recibe premio Excelente como mujer de negocios del año

Alegre, conversadora, espontánea y poseedora de un optimismo contagioso, la Dra. Luz Estrada sabe el poder de una sonrisa, no solo porque lleva toda una vida dedicada al mundo de la odontología (pues prácticamente estudió la carrera dos veces), sino porque también sabe que una sonrisa franca puede alegrar el corazón de las personas.

“Me gusta que la gente se sienta bien, soy muy cariñosa, me gusta abrazar, me gusta que la gente se sienta muy a gusto conmigo”, menciona esta profesional, quien ahora ostenta el Premio Excelente 2020 otorgado por La Noticia, en la categoría: Mujer de negocios del año.

El camino de la Dra. Luz Estrada

Originaria de Colombia, su familia la llenó de amor y la impulsó en la conquista de sus metas.

“Algo que me influyó mucho fue tener una familia muy unida. Tener una mamá que cuando llegaba de la escuela estaba ahí para ayudarme, para preguntarme cómo me había ido, cómo había sido mi día. No importaba si había tenido problemas, yo sabía que había una persona que me iba a oír y me iba ayudar a terminar bien el día”, recuerda.

Nuevas oportunidades y desafíos

Hace casi dos décadas decidió expandir sus horizontes y se mudó para Estados Unidos. En donde se enfrentó a múltiples barreras, pues ya no podía ejercer la profesión que tanto amaba, además hablar inglés le resultó un desafío. “Aprender inglés no fue fácil”, recuerda.

Sin muchas opciones se dedicó a trabajar como recepcionista en una oficina pediátrica. “Yo había estudiado odontología en Colombia, había estudiado cirugía maxilofacial y había hecho dos años de un internado en cirugía ortognática en Filadelfia. Sin embargo, por diversas circunstancias no podía ejercer la odontóloga”, menciona.

Un día su esposo, Bilal Kanawati, quien es de origen Sirio le dijo algo que cambió su forma de ver las cosas. “Mi esposo me recordó que mi papá no había gastado dinero y tiempo en mi vida para que yo estuviera en una recepción de una oficina y me impulsó a que volviera a estudiar odontología”.

Cuando se mudó a Raleigh, sabía que quería volver a ejercer la odontología, por lo que comenzó su formación odontológica en la Facultad de Odontología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

“Durante toda mi carrera de cuatro años, los profesores siempre me decían que iba tener tener mucha dificultad por mi inglés. Pero cuando terminé la carrera y después de ver que junto a mi apellido aparecía el grado de doctora o D.D.S, me ofrecieron trabajar en la universidad como docente. Les dije que no podía porque tengo un acento muy marcado y no hablo muy bien inglés. Pero la respuesta de ellos fue que no había problema, que mi acento era muy encantador”, señala.

Durham Dental Studio

Hace seis años la Dra. Estrada abrió Durham Dental Studio, un lugar donde se ofrece una amplia gama de servicios de odontología en general. Atienden a niños, adultos, hacen cirugías, tratamientos de conducto, rellenos, coronas, implantes, blanqueamiento de diente, etc.

“Inicialmente comenzamos con Durham Dental Studio en Durham y luego crecimos a Cary donde tenemos el Cary Dental Studio. Recientemente compramos una oficina en Mount Airy. Así que también tenemos MA Dental Studio”, dice. La empresa actualmente da empleo a 29 personas.

“Me motiva ver a mis empleados. Saber cómo les ha ido. Saber de sus vidas y también me motiva ver a mis pacientes. No los veo solo como pacientes sino como personas que me ayudan a crecer y que me hacen la vida agradable”, agrega.

Ayuda a la comunidad y reconocimientos

Cuando no está ayudando a los pacientes a lograr su mejor salud dental, le encanta viajar, entretenerse y pasar tiempo con su esposo, su hija y su nieta.

La Dra. Estrada es presidenta y dentista principal de The Loving Light, una organización dental sin fines de lucro que brinda atención a los necesitados en el área de Raleigh Durham International Airport. Es miembro de la Asociación Dental Americana, la Academia de Odontología General, la Sociedad Dental de Carolina del Norte y la Sociedad de Profesionales Hispanos de Carolina del Norte.

Por su dedicada labor profesional, la Dra. Estrada ha recibido una gran cantidad de premios y certificados, entre ellos:

• Premio Susan P. Foy de la UNC Chapel Hill por excelencia en cirugía oral y maxilofacial

• Premio Latino Diamante de Salud y Ciencia

• Premio a la excelencia en prostodoncia de la Southeastern Academy of Prosthodontics

• Premio Campeón de la Conferencia Fusion Hispanic Market Advantage

• Congreso Internacional de Implantólogos Orales

• Premio al Logro Predoctoral de Sullivan-Schein Dental

• Premio de la Academia Nacional de Medicina de Colombia

Orgullosamente latina

La Dra. Estrada Mantiene vivas las costumbre de su tierra natal en casa, desde la celebración de fiestas patrias, hasta hablar la mitad del tiempo en inglés y la otra mitad en español, donde además se come comida latina, y se escucha a Shakira, Carlos Vives, y Juanes.

“Extraño mucho mi país, extraño mucho mi cultura, extraño mucho mi gente, mi familia. Pero eso me ayuda a valorar y disfrutar de otras cosas en este país”.

Una compatriota a quien admira es la actriz Sofía Vergara, pues pese a sus limitantes con el idioma, se supo abrir paso en Hollywood.

“Sofía Vergara la admiro no solo porque es bonita o porque es la actriz mejor pagada en este país, sino por cómo ha vencido el reto del idioma, porque de pronto para mí ese ha sido mi mayor obstáculo. Cuando ella se convirtió en una mujer famosa en su programa, Modern Family, encontraba muchos de mis pacientes diciéndome ‘siento que Sofía Vergara me atendió’ y no por lo bonita sino por el acento”, dice con una sonrisa en los labios.

Para esta profesional de la salud dental, el secreto para salir adelante está en enfocarse en las metas, no en los obstáculos.

“No es fácil pero no es imposible. Lo que quieras, lo que pienses que debes hacer para donde debes ir, solamente trasládate a esa meta y trata de llegar allá. Vas a encontrar obstáculos como en todo. Pero mientras sepa uno para dónde va, no importan los obstáculos. Siempre hay una persona que te ayuda a superarlos y vas a encontrar una forma de pasarlos y de llegar a la meta”, concluye.

Datos rápidos

Padres: Rogelio Estrada, que está en el cielo. Ana Dilia López de Estrada. Ambos colombianos

Hermanos: Amparo, José Luzardo, Jairo, y Leonel

Esposo: Bilal Kanawati

Hijos: “No tuve hijos pero Dios me dio la bendición de ser la mamá de la hija de mi esposo. Sumer Kanawati es ahora mi hija y tiene 25 años. Ella tiene una niña de dos años, de quien muy felizmente soy la abuela”, menciona.

Iglesia a la que asiste: Saint Andrews Catholic Church

Libro favorito: La casa de los espíritus de Isabel Allende

Película favorita: The Little Women pero la primera versión

Comida favorita: Las empanadas colombianas

Pasatiempo: Hacer ejercicio, leer y jugar con su nieta

Personaje que admira: Sofía Vergara

Excelente Awards

La Dra. Luz Estrada será reconocida ante toda la comunidad con este premio Excelente como la Mujer de negocios del año en la gala virtual de Excelente a celebrarse:

Fecha: Sábado 29 de agosto

Hora: De 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Lugar: Virtual – vía Zoom

Entrada: Gratis pero debe inscribirse con anticipación

Para inscribirse visite aquí.