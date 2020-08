Dra. Ophelia Garmon-Brown recibe premio por su liderazgo en la comunidad latina

La Dra. Ophelia Garmon-Brown, vicepresidenta y directora de salud y bienestar de Novant Health, fue reconocida con el Premio Excelente en la categoría Persona no latina destacada por su apoyo al desarrollo de la comunidad latina otorgado por La Noticia.

Profesional reconocida, pionera en múltiples áreas de la atención médica comunitaria, miembro de innumerables comisiones y comités, incluyendo la Charlotte-Mecklenburg Opportunity Task Force, grupo que abordó la generación de soluciones para mejorar la movilidad económica de la ciudad.

Una infancia compleja

Ella debió enfrentar un largo camino hasta llegar a convertirse en una líder indiscutible. Nació en Detroit, Michigan, ciudad en donde sus padres encontraron trabajos en las fábricas de automóviles. Lamentablemente, su padre falleció cuando ella tenía solo dos años de edad.

Esa pérdida la acompañó toda su infancia, sin embargo la usó como un peldaño para trazarse un sueño. A los cuatro años, Garmon-Brown sabía que quería convertirse en doctora.

Yo pensé en ese tiempo si algún papá se enfermaba, yo podría salvarlo, y los niños no tendrían que crecer como yo, sin su papá , dijo Garmon-Brown a La Noticia.

Durante su adolescencia, Garmon-Brown y su familia se mudaron al condado de Bertie, al este de Carolina del Norte en busca de nuevas oportunidades.

Asistió a la Universidad Central de Carolina del Norte en Durham para estudiar biología y luego recibió su título en medicina de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Una pionera contracorriente

Sus avanzados conocimientos en medicina y sus habilidades para relacionarse con las personas, le permitieron empezar su carrera como la primera mujer afroamericana en completar su residencia en medicina familiar en el hospital Charlotte Memorial (ahora Atrium Health).

Tuve que lidiar con el racismo y prejuicios inconscientes. Eso me ayudó a crecer , dijo Garmon-Brown. En la década de 1980, no había muchos médicos afroamericanos .

En 1984, ella fue la primera doctora afroamericana en unirse al Metrolina Family Physicians, donde trabajó por muchos años.

En el año 2000, Garmon-Brown ayudó a crear la clínica Charlotte Community Health, donde el 80 % de los pacientes eran latinos. La entidad los atendía sin preocuparse por su estatus migratorio o nivel de ingresos.

Los pacientes latinos nos traían comida y fruta, y nos decían: ‘tomen estos $10’ porque querían dejarnos saber que apreciaban lo que estábamos haciendo , recuerda.

Su dedicación a Dios

Ella forma parte de la feligresía de St. Luke Missionary Baptist Church. Ella quería ayudar a dirigir la iglesia, entonces decidió asistir al Union Theological Seminary y Presbyterian School of Christian Education donde obtuvo su Master en Divinidad.

El seminario fue más difícil que la escuela de medicina, porque la química orgánica y la bioquímica tiene sentido, pero las escrituras, eso es algo muy diferente , dijo Garmon-Brown.

La doctora ha viajado a varios países de África como médica misionera para brindar atención de salud a las personas necesitadas. Ella y sus compañeros empezaron unas clínicas comunitarias en Kenya y Guyana.

De médico a paciente

Durante el año 2012, Garmon-Brown recibió una noticia que cambiaría su vida para siempre. Fue diagnosticada con cáncer metastásico, y desde entonces ha estado en quimioterapia.

Los desafíos profesionales y comunitarios, sus propias batallas personales y de salud, la han fortalecido, al punto que menciona que ahora siente más que nunca que está aquí con un propósito.

Lo que más admiro de la Dra. Garmon-Brown es que con todos sus reconocimientos, compromisos y desafíos de salud que enfrenta, encuentra formas y tiempo para mostrar atención y compasión por aquellos que necesitan atención en nuestra comunidad , dijo Karina Runyan quien es Neighborhood Engagement Partner en Novant Health.

A finales de julio, Garmon-Brown y otros sobrevivientes de cáncer lanzaron el libro The Unexpected Gift: Profiles in Courage from Cancer Survivorship ( El regalo inesperado: perfiles de valentía desde la supervivencia al cáncer en español), que explora los testimonios de 20 sobrevivientes de cáncer. Este libro está disponible en Amazon.

Los ingresos de la venta de este libro benefician a la Fundación Novant Health.

Su futuro

Esta incansable profesional sigue buscando formas de continuar haciendo una diferencia en las vidas de los demás. Nos aseguró que continuará trabajando con Novant Health y será voluntaria con Race Matters for Juvenile Justice.

La Dra. Ophelia Garmon-Brown camina entre los pocos ciudadanos y líderes de servicio profundamente impactantes que han acumulado un cuerpo de trabajo al servicio del bien común , dijo Jesse Cureton, Executive vice president and chief consumer officer de Novant Health.

Garmon-Brown nos recibió en su casa, en donde pasa tiempo en la lectura, por ello nos recordó las palabras del recientemente fallecido activista John Lewis, quien fue pionero en la lucha por los derechos civiles. Lewis dijo: necesitamos meternos en problemas, pero deben ser buenos problemas .

Pensé en eso y me dije: Ophelia, eso es lo que tienes que hacer, meterte en problemas, pero por el bien de los demás , dijo Garmon-Brown.

¿Quién es la Dra. Ophelia Garmon-Brown?