Drake: escucha aquí su mini álbum “Scary Hours 2”

Drake lanzó el mini álbum “Scary Hours 2” con tres nuevas canciones inéditas que los aficionados del rapero estaban esperando con ansias.

“Scary Hours 2” puede ser escuchado en distintas plataformas de streaming. En su cuenta de Twitter, Drake reveló la portada de su nueva mini producción en la que además se leen los nombres de los nuevos sencillos.

El primero de ellos es “What’s Next”, el único de los tres temas que tiene un videoclip.

Los otros dos sencillos son colaboraciones: Wants and Needs (con Lil Baby) y Lemon Pepper Freestyle (con Rick Ross).

El formato de mini álbum, conocido en inglés como EP (extended play), es un disco que tiene más de un sencillo pero no se cataloga estrictamente como álbum.

Estas son las nuevas canciones de “Scary Hours 2”, el nuevo álbum de Drake: