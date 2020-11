Dua Lipa podría ser parte de videojuego FIFA 2021

De acuerdo con distintos usuarios en Twitter , una actualización del videojuego FIFA 2021 traerá como jugadores a distintas figuras famosas como Dua Lipa.

La actualización incluiría también a otros famosos como David Beckham, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, DJ Snake, Lamar Jackson, Joel Embiid y Fred.

In a new update for @EASPORTSFIFA’s #FIFA21, you can play as Dua Lipa! pic.twitter.com/AFNvHwkrU2

