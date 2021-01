Dua Lipa, revela cómo es su vida en la granja de la Familia Hadid

Dua Lipa cuenta su experiencia en la granja de la Familia Hadid, sitio en donde ha pasado largas temporadas durante la pandemia. La cantante lleva más de un año de relación con Anwat Hadid, hijo de la modelo Yolanda Hadid y hermano menor de Gigi Hadid y Bella Hadid.

Debido a esta relación Lipa ha disfrutado de momentos agradables en la granja de la familia Hadid. Es en este lugar en el Estado de Pennsylvania donde la modelo Gigi Hadid pasó gran parte de su primer embarazo, antes de dar a luz en septiembre de 2020.

¿Cómo es la vida en la granja de los Hadid?

En la más reciente entrevista de la cantante para la Revista Rolling Stone, la cantante relató cómo es un día normal en ese paraíso natural.

“Despertamos alrededor de las 9:00 o 9:30, me doy una ducha, me visto y desayuno un poco”, comentó la cantante.

La estrella del pop relata también cómo después del desayuno, suelen dar un paseo largo con el perro de la familia, después practican un poco de yoga, y preparan algo para almorzar.

Por la tarde, suele mirar una película con la familia Hadid y juega un poco con los animales de la granja. Sobre todo con las dos cabras llamadas Funky y Bam-Bam. Estas dos cabras fueron el original regalo que la cantante dió a su novio en Navidad.

“Puedes llevar a las cabras adentro”, dijo Lipa en la entrevista. “Les encantan los abrazos”.

Dua Lipa dice sentirse muy cómoda en su relación con Anwat Hadid

Si bien la estrella ha deseado mantener su vida amorosa de manera privada, en esta ocasión reveló que “se siente muy cómoda en la relación, más que en cualquier otra”.

“Cuando estaba creando el primer álbum, mucho de lo que estaba pasando en mi vida era sobre la angustia”, compartió a Rolling Stone. “Pero esta vez, me sentía muy feliz y las cosas iban tan bien, que pensé, ‘Está bien, necesito poder retratar este sentimiento de una manera que no me parezca cursi’”, dijo.