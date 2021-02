Dua Lipa revela detalles de su colaboración con Gwen Stefani

Es bien sabida la admiración que tiene Dua Lipa a Gwen Stefani, la ex líder de No Doubt y que decidió desde hace tiempo tener una carrera como solista y que ahora prepara una sorpresa con la joven exponente del pop

Así es, Dua Lipa se mostró emocionada desde el primer momento en que supo que haría una colaboración con Gwen Stefani y lo harán en el remix del single “Physical”, el cual estará disponible muy pronto en todas las plataformas de streaming y audio.

Este nuevo disco de remixes es la continuación del exitoso álbum “Future Nostalgia”, uno de los mejores que se lanzaron el año pasado en el pop y que vino a colocar a Dua Lipa como una de las mejores exponentes del género.

En un principio, la participación de Gwen Stefani en el remix se daría a través de un sampleo relativo a su popular sencillo de 2005, “Hollaback Girl”, pero decidieron cambiar esto.

Dua Lipa insistió en que Gwen tuviera una mayor participación y finalmente se pusieron de acuerdo, por lo que el remix tendrá a las dos artistas protagonizando un dueto para relanzarla.

“Honestamente, no me lo podía creer, no me lo podía creer. Todo ocurrió de forma muy curiosa, porque nos pusimos en contacto con ella y su equipo para hacernos con el sample de ‘Hollaback Girl’”, explicó Dua Lipa.

“Entonces pensé que no perdería nada por preguntarle si quería hacer algo con la canción. Y le encantó el remix de Mark Ronson para ‘Physical’, nos dijo: ‘Me encantaría participar’. A mí me pareció surrealista, pero fue tan emocionante y divertido”, explicó en una entrevista a Apple Music.