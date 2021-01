Manolo Betancur, el dueño de la panadería Manolo’s Latin Bakery en el este de Charlotte, padeció del COVID-19 a mediados de enero.

Betancur y su esposa se dieron positivos sus pruebas de contagio del COVID-19 el 8 de enero, y desde ese tiempo tuvieron que mantenerse en cuarentena por dos semanas. Durante la cuarentena, los dos se sintieron los síntomas comunes del COVID-19, desde la pérdida del olfato hasta dificultad para respirar.

Me puse muy mal de la respiración, tuve un dolor bien fuerte por la noche , dijo Betancur. Será que voy a tener que ir al hospital.

Después de aproximadamente una semana, Betancur se sintió mejor, pero todavía estaba contagioso de la enfermedad y se quedó en casa por una semana más.

Su comunidad lo apoya

Cada año por el Día de los Tres Reyes, Betancur y sus empleados usan una parte de las ganancias obtenidas con las roscas para donar a la gente de Charlotte. Este año, Betancur decidió comprar cien cobijas para las personas sin hogar viviendo en Tent City en el centro de la ciudad.

Debido a su enfermedad, Betancur no pudo entregar estas cobijas para no infectar a otras personas con la enfermedad. El dueño publicó una publicación en Facebook sobre la situación y 30 minutos después, tuvo varias personas disponibles para entregar las cobijas.

Además, estaban orando por una pronta recuperación para él. Incluso, unos de sus amigos le trajeron comida cada noche durante su cuarentena y hablaron desde su ventana.

No me lo esperaba. Yo hago las cosas sin esperar nada en regreso. Fue muy conmovedor porque uno no está acostumbrado a que le den tanto amor .

Su mensaje sobre COVID-19

Betancur pide a todos los latinos piensen en COVID-19 como una enfermedad grave.

Tenemos que cuidarnos. Si tienes COVID-19, quédate en casa. Si eres positivo y te sientes bien, quédate en casa .