Dulce María dice que los otros RBD ya no le hablan

Después que la cantante Dulce María estuviera ausente del show “Ser o Parecer 2020″ de RBD, parece que esto no cayó nada bien sus compañeros de grupo.

Después que la artista se negara a participar en el concierto, aseguró que los otros exprotagonistas de la telenovela Rebelde, no le han vuelto a dirigir la palabra.

Y es que Dulce María, la ex RBD aseguró que no quiso estar en el concierto ya que estaba embarazada y por la pandemia del COVID-19 tenía miedo a contagiarse.

“No, definitivamente no (me arrepiento de no haber estado), y menos cuando me… justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo por la pandemia, y ves que Any (Anahí) se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, comentó para el programa De Primera Mano.

Y aseguró que al notificar su ausencia, nadie volvió a contestarle los mensajes y al momento es fecha que no le hablan.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó. Yo también esperaba apoyo y empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido nada de ellos”.

Y es que junto a Alfonso Herrera, que está enfocado en la actuación, Dulce María fue la gran ausente del concierto de RBD que se realizó a finales de 2020.