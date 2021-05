Dulce Maria, ex-RBD, muestra tiernas imágenes de su hija

Dulce María, ex integrante de RBD ha decidido mostrar unas tiernas imágenes de su pequeña hija. María Paula, nacida hace cuatro meses, es la primogénita de la actriz y cantante. Desde su nacimiento sólo había mostrado algunas imágenes en las que no se podía ver con claridad el rostro de la pequeña.

Pero con motivo del Día del Niño, Dulce María quiso compartir una sesión fotográfica de la pequeña con algunas reflexiones sobre su llegada. En las imágenes Maria Paula luce vaporosos vestidos en tonos pasteles con diademas de flores a juego. El shooting primaveral es el primero que protagoniza la famosa bebé.

“Tener esta bebida todos los días conmigo me ha cambiado la vida. Me ha enseñado tanto y me recuerda que vale la pena luchar por nuestros sueños y por lo que queremos”, dijo la artista.

“Ella es la luz, esperanza, fuerza, paz, alegría. Es el fruto del amor y es la magia pura, mi maestra bebe, jejeje. La amo tanto!!!”, continuo.

Dulce María dice que ha descubierto en su hija el amor más grande del mundo

Dulce María dijo en una entrevista para Primer Impacto que su nueva etapa como madre ha sido todo un reto para ella. Pero que ha descubierto un amor inmenso que nunca había conocido antes.

“La inocencia de un niño no se compara con nada, la sonrisa más honesta, la ilusión y la curiosidad con la que ven el mundo, su capacidad de asombro, su almita pura, cómo no se cansan hasta conseguir lo que quieren, demuestran cuando están inconformes, sonríen con quien se sienten bien y si no lloran”, escribió la artista en otra parte del texto.

“No dejemos de sonreír de soñar y no dejemos que nunca se pierda la esencia de nuestra alma y que nada ni nadie apague la luz y la alegría del niño que todos fuimos”, finalizó.

La artista no estuvo presente en el reciente concierto de reencuentro de RBD porque ha decidido enfocarse al 100% en su labor de nueva madre.