Durham planea regresar estudiantes a la escuela en persona

Las Escuelas Públicas de Durham ( DPS ) dijeron el 16 de noviembre que quieren comenzar a traer a los estudiantes de regreso a las aulas en enero, con una combinación de aprendizaje en persona y virtual.

Los miembros de la junta aprobaron el nuevo plan de reapertura del superintendente de DPS Pascal Mubenga por una votación de 4 a 3, con algunas condiciones.

Superintendente comparte su recomendación de reabrir las escuelas

Según el plan, los estudiantes de grado K-5 asisten a clases en persona dos días a la semana desde el 21 de enero hasta el final del año escolar. Los estudiantes de secundaria y preparatoria se quedan con instrucción remota durante el resto del año.

No podemos permanecer en modalidad remota para siempre. En algún momento, tenemos que comenzar la transición de regreso al campus , dijo el superintendente Pascal Mubenga. Nuestros niños han estado en casa durante ocho meses. No todos han podido aprender en ese aprendizaje remoto. Es por eso que realmente queremos ofrecer esta oportunidad a aquellos que no se sienten cómodos de seguir aprendiendo desde casa .

El distrito enfocó su plan en las escuelas primarias porque consideró a los que aprenden temprano como los estudiantes más vulnerables que necesitan instrucción para desarrollar habilidades fundamentales en alfabetización y matemáticas, dijo Nakia Hardy, superintendente adjunta.

El plan exige que los estudiantes se dividan en dos grupos: uno asistiría los lunes y martes, y el otro los jueves y viernes. Las escuelas estarían cerradas y limpiadas todos los miércoles mientras los estudiantes aprenden desde casa.

Escuelas de Durham han mantenido clases en línea

En julio, el gobernador Roy Cooper dijo que las escuelas del estado podrían abrir bajo el Plan B , una reapertura parcial con distanciamiento social, o Plan C, con instrucción solo en línea. Bajo el Plan B, las escuelas podrían reabrir al 50 de su capacidad con autobuses al 33 de su capacidad.

DPS ha optado por mantener todos los estudiantes a casa para las clases en línea bajo el Plan C.

En septiembre, Cooper dijo que las escuelas primarias podrían reabrir para recibir instrucción diaria en persona a partir del 5 de octubre, si los distritos locales así lo decidieran. En todo el estado, muchos todavía operan con horarios híbridos o se han incorporado gradualmente a grupos de estudiantes para las clases presenciales.

COVID-19 en Durham

En Durham, el porcentaje de pruebas positivas es del 6.3 , a partir del jueves 19 de noviembre, según el panel de control de coronavirus del estado. Desde que comenzó la pandemia, ha habido 10,512 casos y 108 muertes.