El actor y exluhcador de la WWE, Dwayne Johnson, anunció este lunes 3 de agosto a través de sus redes sociales que compró la liga de futbol americano XFL.

Reportes indican que Dwayne Johnson concretó la transacción por un valor de 15 millones de dólares.

La Roca es el líder de un grupo de inversores entre los que se encuentra su esposa y socia comercial, Dany García, junto con RedBird Capital Partners.

El 13 de abril, la XFL se apegó al Capítulo 11 (Ley de Quiebras de Estados Unidos) que permite a las empresas en riesgo de bancarrota, reorganizarse bajo protección legal. La liga argumentó problemas financieros por la pandemia de coronavirus.

Taking a moment to illuminate this very cool and huge milestone.

My XFL partner, Dany Garcia becomes the first woman to OWN an entire sports league independent from a team. She was the architect in this acquisition and now we go to work – for the love of football. @xfl2020 https://t.co/7IOuGBSxYu

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 3, 2020