Eden Hazard llegó al Real Madrid como uno de los fichajes “bomba” del cuadro merengue, donde se supone sería parte del nuevo plan madridista con la salida de Cristiano Ronaldo.

Pero esto no sucedió, Hazard ha tenido un paso fallido en la “Casa Blanca” por sus múltiples lesiones y no dar resultados a corto plazo.

¿Cómo volvió a lesionarse Eden Hazad en el Madrid?

Para variar, hoy el Real Madrid anunció que Eden Hazard volvió a lastimarse y será baja del equipo por al menos tres semanas. ¡Increíble!

Esto es una pésima noticia para el cuadro blanco, ya que Eden Hazard apenas se había integrado a los entrenamientos de nueva cuenta, pisó el césped y se volvió a “romper”.

Real Madrid confirm Eden Hazard will be out three to four weeks with a muscle injury pic.twitter.com/yIhB2WaGik — B/R Football (@brfootball) September 30, 2020

¿Quién confirmó que Eden Hazard volvió a lesionarse?

Según revela un informe del Madrid, Hazard sufrió una lesión muscular en la pierna derecha y su recuperación tardará entre tres y cuatro semanas.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid”, dice un comunicado del Madrid. ” Por lo que se le ha diagnosticado una lesión muscular en la pierna derecha. Pendiente de evolución“, dice el parte médico.

A new muscle injury will sideline Eden Hazard for 3-4 more weeks. He's already spent 213 days out injured since joining Real Madrid last summer. 👀 pic.twitter.com/5PUvAGCuFk — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 30, 2020

Convocado, pero mejor para otra ocasión

Hazard estaba convocado para el juego entre el Madrid y el Real Valladolid, pero su llegada a la cancha tendrá que esperar casi un mes más de lo previsto.

El jugador es una de las peores inversiones del Real Madrid en los últimos años, sólo disputó el 32 por ciento de los minutos que debería estar en cancha y su costo de 50 millones esta temporada no lo ha desquitado.

Eden Hazard has played 687 games in his career. He’s missed 66 games due to injury (9%). 🇪🇸 Since he joined Real he has missed 32 games (5 muscle injury, 27 due to ankle issues). His career: 11 (minor) muscle injuries, 1 broken ankle, 2 hairline fractures in ankle. 4 in 🇪🇸. pic.twitter.com/ux91l4BbZH — Kristof Terreur 📰🎥 (@HLNinEngeland) September 30, 2020

Esto provocó que sea comparado con otros jugadores como Gareth Bale, quien también tiene un largo historial de lesiones en el conjunto merengue.

Ante esta situación, cientos de aficionados en redes sociales criticaron el rendimiento del jugador y los memes no se hicieron esperar. Aquí algunos de ellos.

El Chelsea viendo la estafa que le han clavado al Madrid con Hazard por 160 millones pic.twitter.com/1fOIe0AlO2 — Adifacts (@AdictBarcelona) September 30, 2020

Este señor fue mejor fichaje que Hazard pic.twitter.com/lg5JjAz5sO — Sottocapo (@Sottocapx) September 30, 2020