Eduardo Capetillo confirma la muerte de su hermano y lo lamenta en video

El actor Eduardo Capetillo confirmó la muerte de su hermano, Carlos Arruza, y a través de sus redes sociales emitió un video con la noticia.

En poco más de tres minutos, el histrión de Soy tu Dueña y La Madrastra, explicó cómo se siente e invitó a sus seguidores a explorar y dejar fluir sus emociones durante los procesos de duelo:

Mi querido hermano Carlos, hace 3 días, dejó de estar con nosotros en este mundo, pero mi hermano no se fue mi hermano está aquí, conmigo y ahí va a estar siempre, en mi corazón, en mis anhelos, mis recuerdos, mi amor, mi dulzura.

Hago esto porque la noticia, por evidentes razones, ya está tomando otros vuelos y quiero que ustedes me vean, me escuchen y me sientan. Los quiero mucho. Agradezco a todos por sus palabras de aliento y amor”, dijo el también esposo de Biby Gaytán a sus más de 860 mil seguidores en esta red social.