Eduardo Verastegui dijo que apoya a Trump por ser anti aborto

El actor y productor Eduardo Verastegui dijo que apoya a Trump por estar en contra del aborto.

Conocido por proyectos como Salomé y Soñadoras, el actor y productor compartió un video en sus redes sociales, mostrando su apoyo hacia el candidato a la presidencia estadounidense Donald Trump, a quien se refirió como “el presidente más pro vida de Estados Unidos”.

De inmediato el actor tuvo provocó controversia dentro de la comunidad latina, pues le pidieron no generalizar. Además, dejaron claro que no todos comparten sus ideas.

Y es que el actor había dicho en su video que “la gran mayoría de los mexicanos estamos con Trump”.

Sin embargo, la discusión siguió en las redes, pues también hubo quien dijo estar en contra del aborto, razón por la que apoyan a Donald Trump.

El actor ha mostrado su apoyo hacia Trump de manera constante, tan solo el 16 de septiembre mantuvieron una reunión, en la que Verástegui comentó:

.@realdonaldtrump thank u for the honor of allowing me to serve on the @WhiteHouse Comm for #Hispanic Prosperity. I look forward to working to expand economic/educational opps for all #Latinos in US & strengthen #Mexico-US ties like never before. #MAGA & #VivaMexico pic.twitter.com/JWtcPl5X1d

— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) September 17, 2020