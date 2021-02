Eiza González explota contra joven que la señala de colaborar con los paparazzi

La actriz Eiza González explotó contra una joven que la señaló de colaborar con los paparazzi.

Y es que, recientemente, la estrella mexicana acudió al programa de televisión Jimmy Kimmel, en California, donde platicó sobre su más reciente proyecto I Care a Lot, que ya está disponible en Netflix.

Sin embargo, un portal de noticias, en su cuenta de Instagram, subió una foto tomada por un paparazzi, en donde se puede ver a Eiza González llegando al programa y una usuaria hizo un comentario sarcástico que desagradó a la protagonista de Baby Driver.

“¿Adivinen quién llamó a los paparazzi?”, preguntó una usuaria, pero, para sorpresa de muchos, Eiza revisó los comentarios de dicha publicación y no dudó en contestar sobre este señalamiento.

Hola Hinda. Al leer el sarcasmo de tu mensaje, sentí la necesidad de responder a tu pregunta. Nunca en toda mi carrera he llamado o ‘avisado’ a un paparazzi. Hasta el punto de que animo a invitar a cualquier paparazzi a que se presente y demuestre lo contrario. No tengo nada de qué preocuparme.

Te invito a que no creas todo lo que lees en los sitios de chismes, que solo tienen la intención de vender. Cueste lo que cueste. Me gusta vivir mi vida lo más privada posible. No estoy segura de que lo sepas, pero los paparazzi se ganan la vida con las imágenes. De ahí que se estacionen fuera de nuestras casas y nos sigan hasta que obtengan una foto”, apuntó en su mensaje Eiza González.