El abogado de Eleazar Gómez renuncia al caso y se va del país

El actor mexicano Eleazar Gómez se encuentra actualemente en la cárcel por golpear e intentar estrangular a su entonces pareja y parece que las cosas se han complicado aún más, pues su abogado decidió renunciar al caso y se fue de México.

Fue durante una entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría que el abogado explicó las razones e incluso habló un poco sobre el estado actual del actor mexicano.

Floylán Díaz, como se llama el abogado, explicó que ya no lleva el caso de Eleazar desde diciembre, ya que se contagió de coronavirus y, para cuidar de su salud, tuvo que dejar de lado el caso de Gómez.

Desde diciembre yo ya no estoy a cargo del asunto de Eleazar. Por motivos de salud me tuve que retirar, ya no estoy en México”, explicó al programa el experto en leyes.